Mittelbayerische Zeitung

Regensburg (ots) - Anders als im Fall des Attentäters vom BerlinerWeihnachtsmarkt Anis Amri haben die Sicherheitsbehörden jetzt gut undeffektiv zusammengearbeitet. Nach allem, was bisher bekannt ist,wurde mit dem terrorverdächtigen Syrer in Schwerin ein potenziellerAttentäter aus dem Verkehr gezogen, bevor der seine Bomben zündenkonnte. Großes Leid, Tote und Verletzte, wie jetzt bei demAuto-Anschlag in New York, konnten so verhindert werden. DieFestnahme ist ohne Frage ein Erfolg der deutschen Sicherheitskräfte,die im Fall Amri versagt hatten. Die Festnahme hat gezeigt, der Staatist dann wehrhaft und kann potenzielle Terroristen frühzeitigunschädlich machen, wenn die Sicherheitsbehörden von Bund und LändernHand in Hand arbeiten, wenn keine Reibungs- und Informationsverlusteauftreten, wenn entschlossen über Ländergrenzen hinweg gehandelt undvor allem, wenn das notwendige Instrumentarium gegen dieterroristische Bedrohung bereitsteht. Dazu gehört auch, dass imDarknet und in sozialen Netzwerken - wo sich zahlreiche Terroristenradikalisieren - intensiv recherchiert werden kann. Unter den vierJamaika-Partnern tun sich besonders Liberale und Grüne schwer damit,den Ermittlern weitgehende Zugriffsrechte in die Hand zu geben. Nichtnur der Fall von Schwerin, sondern vor allem das verbreiteteUnsicherheitsgefühl in der Bevölkerung, sollten ein Umdenkenbewirken. Gleichzeitig ist klar, nicht immer kann es so glimpflichausgehen wie im Fall des verhinderten 19-jährigen Attentäters YamenA. in Schwerin. Das Problem von Flüchtlingen, die einst wegen derKriegsgefahr in ihrer Heimat oder aus purer materieller Not nachDeutschland kamen, stellt sich fast zwei Jahre nach dem großenAnsturm neu. Von den Tausenden, vorwiegend jungen muslimischenMännern, haben viele erkannt, dass auch im reichen Deutschland nichtMilch und Honig fließen. Wer hierzulande keine Perspektive hat, auswelchen Gründen auch immer, schiebt Frust. Schlimmstenfallsverweigert er sich der Integration - wenn es denn überhauptvernünftige Angebote dafür gibt. Und wenn dann noch der familiäreRückhalt fehlt, ist die Anfälligkeit gegenüber islamistischenVerführern in der Moschee und/oder im Netz besonders groß. Die starreHaltung der Union, den Familiennachzug für Kriegsflüchtlingeweiterhin auszusetzen, ist jedenfalls kein Beitrag dazu, dasAbgleiten von muslimischen Flüchtlingen in den Islamismus zuverhindern. Im Gegenteil. Man könnte doch beispielsweise eineStichtagsregelung einführen. Wer sich bereits am Tage X regulär inDeutschland aufhielt, darf die engste Familie nachholen. EineSteuerung des Familiennachzugs ist dabei schon deshalb gegeben, weildie Einreiseerlaubnis über die deutschen Botschaften in denKrisenländern erteilt wird. Der Nachzug würde auf keinen Fall sochaotisch und unkontrolliert verlaufen wie die Flüchtlingssituationdes Herbstes 2015. Doch nicht minder wichtig ist es, abgelehnte,integrationsunwillige und kriminell gewordene Flüchtlinge undAsylbewerber auch konsequent wieder in ihre Heimatländerabzuschieben. Darüber sind sich Union und FDP im Grunde einig. DieGrünen lassen es dagegen noch an dem letzten Schritt, an derlogischen Konsequenz fehlen. Doch Laschheit an dieser Stelle, dienoch dazu mit der blauäugigen"Es-können-doch-alle-zu-uns-kommen"-Haltung bemäntelt wird, hilftweder denen, die bei uns wirklich Schutz und Hilfe zur Integrationbrauchen, noch entzieht sie potenziellen Attentäter den Boden unterden Füßen. Dieser Gefahr muss mit einem Bündel von Maßnahmen begegnetwerden.