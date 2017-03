Mittelbayerische Zeitung: zu Verkehr/Luftfahrt

Regensburg (ots) - Der Flughafen München macht am kommendenWochenende einen wichtigen Schritt. Mit dem Start derSommerflugplan-Periode wird das Erdinger Moos auch eine Homebase fürEurowings, die Billig-Tochter der Lufthansa. Sie stationiert dortvier Flugzeuge vom Typ Airbus A320 und wird damit 31 europäischeZiele bedienen. Das soll - und muss - aber erst ein Anfang sein, dennauf dem Gebiet der Low-Cost-Carrier hat der sonst so erfolgreicheFlughafen Nachholbedarf. Während in Hamburg 43 Prozent allerPassagiere und in Köln gar 63 Prozent mit Billig-Fliegern verreisen,liegt der Anteil in München bisher nur bei mageren sieben Prozent -mangels Airlines. Die werden in verstärktem Maße aber nur dann aufMünchen fliegen, wenn zusätzliche Start- und Landemöglichkeitenbestehen, also die dritte Startbahn realisiert wird. Letztlichprofitiert also auch Otto-Normal-Urlauber von dieser Investion in dieZukunft.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell