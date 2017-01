Mittelbayerische Zeitung: Unnötig / Kommentar zu Theresa Mays Niederlage vor dem Supreme Court

Regensburg (ots) - Sie hätte sich diese Schlappe ersparen können.Theresa Mays Niederlage vor dem Surpreme Court, dem höchsten Gerichtdes Landes, war nicht notwendig gewesen: Sie hätte einfach nicht inBerufung gehen sollen. Schon der High Court hatte in seltenerKlarheit deutlich gemacht, dass die britische Regierung beim Brexitkeine Exekutivgewalt besitzt, sondern das Parlament miteinbeziehenmuss. Denn laut der ungeschriebenen britischen Verfassung liegt dieSouveränität im Lande nicht beim Monarchen und auch nicht beim Volk,sondern ausschließlich beim Parlament. Jetzt dürfen dieVolksvertreter mitreden. May kann nicht mehr in eigenerMachtvollkommenheit ihre Pläne für einen harten Brexit durchboxen,sondern muss dafür Mehrheiten im Unter- wie im Oberhaus finden. Esist zu befürchten, dass sie das schafft. Zwar waren rund drei Viertelder Abgeordneten im Unterhaus gegen einen Austritt aus derEuropäischen Union, aber das war vor der Referendumsentscheidung.Jetzt werden es nur die wenigsten Abgeordneten wagen, sich gegen denWillen des Volkes zu stellen und einen Brexit verhindern zu wollen.Allenfalls im Oberhaus könnte es ernsthaften Widerstand geben, aberauch den Lords wurde schon unmissverständlich bedeutet, dass sie fürihre eigene Abschaffung stimmen würden, sollten sie dasAustrittsgesetz ablehnen. Mal sehen, wieviel Mut die Mitglieder derErsten Kammer aufbringen. Den Exit vom Brexit wird es auch nach demUrteil des Surpreme Court kaum geben, aber für eine Brexit-Bremse,eine Verzögerung der Austrittverhandlungen, die May spätestens EndeMärz beginnen will, könnte das Oberhaus durchaus noch sorgen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell