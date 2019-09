Mittelbayerische Zeitung: Und was jetzt Greta?/Die Bewegung Fridays for Future bekommt gerade maximale Aufmerksamkeit. Jetzt muss der nächste Schritt folgen. Von Katia Meyer-Tien

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Regensburg (ots) - Hunderttausende in Deutschland, MillionenMenschen weltweit protestieren für eine bessere Klimapolitik: Der 20.September fühlte sich an wie ein Höhepunkt der Fridays forFuture-Bewegung. Und es ging weiter: Greta Thunberg, Gesicht undStimme der Bewegung, redete zur Eröffnung des UN-Klimagipfels, sollden alternativen Nobelpreis bekommen und ist sogar für denFriedensnobelpreis nominiert. Was kann da noch kommen? Die Geschichteder Bewegung ist so unwahrscheinlich wie erstaunlich: ein 15-jährigesMädchen beschließt im Spätsommer 2018, nicht zur Schule zu gehen,sondern vor dem schwedischen Parlament "für das Klima" zudemonstrieren. Sie trifft einen Nerv, die Medien berichten, weltweitfinden sich Nachahmer. Auch in Deutschland, wo die öffentlicheDebatte sich zunächst weniger mit den Zielen der Bewegung als mitihrer Form beschäftigt. Dürfen Schüler für politische Ziele streiken?Und ist das sinnvoll? Bis heute prägt die Frage, welche Formenjugendlichen Engagements sowohl sozialadäquat als aucherfolgversprechend sind, die Diskussion rund um Fridays for Future.Und das ist nicht der einzige Diskurs auf Metaebene, der sich rund umdie Bewegung entsponnen hat: Die grundsätzliche Frage, wie sichradikale Ziele gewaltfrei vertreten lassen, ist zu einer Kernfrageder Bewegung geworden. Aus der sich auch die so unterschiedlicheBewertung der Thunberg-Rede vor den UN ableiten lässt: Wie vielEmotionalität ist einer Sache dienlich? Ist es die nüchternePräsentation von Fakten, die Skeptiker überzeugt? Oder sind Wut undVerzweiflung angebrachter? Und: Wie ist mit Hass und Häme in densozialen Netzwerken umzugehen? Damit hat die Bewegung spannendeFragen aufgeworfen. Das allein ist bereits ein großes Verdienst. Dochauch in ihrem Kernanliegen ist die Bewegung erfolgreich. Klimawandelist zum Tagesthema geworden. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht überDürre, Überschwemmung, Gletscherschmelze oder Waldsterben berichtetwird. Die Allgegenwärtigkeit des Themas bringt den einzelnen zumNachdenken und erhält den Druck auf die Politik. Damit hat Fridaysfor Future, auch wenn sie noch weit vom Erreichen ihrer eigentlichenZiele entfernt ist, schon auf mehreren Ebenen viel erreicht. Doch dieOmnipräsenz des Themas birgt auch die Gefahr des Überdrusses: Mancheiner winkt schon jetzt genervt ab, wenn von CO2 die Rede ist. Unddas spielt all jenen in die Hände, die den Klimawandel für einNaturphänomen und Fridays for Future für eine Greta-Religion halten.Wenn die Fridays-for-Future-Bewegung momentan auf dem Höhepunktsteht, dann entscheidet sich in den kommenden Wochen, ob sie sichdort wird halten können. Es wird schwerer werden: Das revolutionäreElement des Schulstreiks verliert an Wirksamkeit, je mehr es zurRoutine wird. Manch einer, der aus Spaß an der Provokation dabei war,wird die Motivation verlieren. Und angesichts des vom Bundeskabinettfrisch beschlossenen Klimapakets wird auch der Gegenwind all jenerstärker werden, die die Ziele der Bewegung für überzogen halten. Vielhängt daher jetzt von den vielen kleinen, lokalen Gruppen ab. Denenmuss es gelingen, den Schwung der globalen Bewegung zu nutzen, umkonkreten, lokalen Zielen Nachdruck zu verleihen. Wer sich vor Ortbeispielsweise für die Verbesserung der ÖPNV-Angebote und dienachhaltige Produktion von Strom und Nahrung einsetzt, der nimmt demKampf gegen den Klimawandel die Abstraktheit. Und führt die Bewegungso auf die nächste Ebene. Denn so wichtig es ist und bleibt,Regierungen weltweit an ihre Verantwortung zu erinnern: Streik undProtest ist nur der erste Schritt. Wirkliche Veränderung beginnt mitdem Handeln.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell