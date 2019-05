Mittelbayerische Zeitung: Umsteuern mit Umsicht. Jetzt kommt die Regierung durch die nach unten korrigierte Schätzung ins Straucheln. Sinnvoller wäre, Prioritäten neu zu sortieren. Von Jana Wolf

Regensburg (ots) - Das politische Berlin ist angesichts dergestern vorgestellten Steuerschätzung in Aufruhr. Denn diesprudelnden Einnahmen, an die man sich in den zurückliegenden Jahrengut und gerne gewöhnt hat, sprudeln nicht mehr so kräftig. 124,3Milliarden Euro fehlen Bund, Ländern und Kommunen bis 2023, gemessenan der Prognose vom Herbst 2018. Das geschätzte Haushaltsloch fälltdamit höher aus als erwartet. Doch beunruhigend an dieser Prognosesind nicht die nackten Zahlen, sondern die aufgeschreckten Reaktionenaus der Politik. Sie offenbaren einen Irrglauben an ein unbegrenztesWachstum, über den man sich nur wundern kann. Ökonomen hatten bereitsvor Bekanntgabe der Schätzung einen Ratschlag gegeben: Will der Staatkeine neuen Schulden machen, ist jetzt Sparen angesagt. Das liegt aufder Hand: Wird das Geld knapp, muss man weniger und gezielter Geldausgeben. Weil "Sparen" in Berlin aber keiner gerne hört, hatteFinanzminister Scholz es in hübschere Worte gekleidet, aber dasGleiche gemeint: Man müsse Sachen, die nicht so wichtig sind,beiseitelassen und sich auf das konzentrieren, was wichtig sei. Nur:Wer legt fest, was wichtig ist und was nicht? Diese Frage hat derFinanzminister nicht beantwortet. Dabei muss die Regierung genaudarauf eine Antwort geben. Nimmt sie die wachsenden Sorgen um unserenatürlichen Lebensgrundlagen ernst und treibt den Klimaschutzkraftvoll voran? Will sie soziale Gerechtigkeit durch Umverteilungfördern und verhindern, dass wenige Reiche immer reicher werden,während die Armut in diesem wohlhabenden Land wächst? Will sieDigitalisierung so gestalten, dass große Internetkonzerne nicht dickeGewinne einstreichen, während Arbeitsplätze einfacher Arbeiter inGefahr geraten? Beim Schutz des Klimas, bei der Vermögensverteilungund beim Wandel der Arbeitswelt erwartet die Bevölkerung neue Impulseund Gestaltungswillen. Diese Fragen stellen sich dann mit besondererWucht, wenn die Mittel knapper werden. Die nach unten korrigierteSteuerschätzung sollte Anlass dazu sein, politische Prioritäten neuzu sortieren. Es muss dazu gesagt werden: Die Mittel sind längstnicht knapp, sie werden nur knapper als bisher. Die Wirtschaft wächstweiter, die Prognose liegt für dieses Jahr bei 0,5 ProzentWirtschaftswachstum. Im Herbst 2018 ging die Regierung noch von 1,8Prozent aus. Folglich nimmt der Staat auch weniger Steuern ein. Inder von jahrelang ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen verwöhntenRegierungskoalition kündigt sich nun Streit an: Aus der Union wirdder Ruf nach einem Konjukturprogramm laut, um Investitionenanzukurbeln, während die SPD sich gegen als Konjunkturprogrammgetarnte Steuersenkungen für Unternehmen und Reiche ausspricht. DieCDU will den Sozialstaat nicht ausweiten, während die SPD aufEinführung der Grundrente pocht. Die Union will den Soli vollständigabschaffen, während die SPD 90 Prozent der Steuerzahler von derAbgabe befreien, bei Besserverdienern aber weiterhin kassieren will.Eine gemeinsame Linie und klare Prioritäten sind noch nichterkennbar. Steuern sind nicht nur Einnahmen für den Staat. Sie könnenauch dazu dienen, Veränderungen anzustoßen. Durch gezielte Abgabenkönnen Verhaltensweisen gelenkt werden, zum Beispiel hin zu mehrKlimaschutz, und Geld umverteilt werden, zum Beispiel hin zu mehrsozialer Gerechtigkeit. Ein solches Umsteuern geht nicht imSchnellschuss. Das zeigt der Blick nach Frankreich, wo dieüberstürzte Spritsteuer-Einführung die massiven Gelbwesten-Protesteausgelöst hat. Doch angesichts sinkender Steuereinnahmen inSchockstarre zu verfallen, wäre ebenso fatal. Es braucht einUmsteuern mit Umsicht. Wenn die neue Steuerschätzung dazu beiträgt,wäre schon viel gewonnen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell