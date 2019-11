Regensburg (ots) - Glyphosat - der Name des Unkrautvernichters ist zum Symbolgeworden für das, was in der Landwirtschaft falsch läuft. Doch ein Verbot desUnkrautvernichters löst nicht alle Probleme. Es kann nur ein erster Schrittsein, um einen grundlegenden Wandel in der Landwirtschaft einzuleiten. DieAgrarpolitik der vergangenen Jahrzehnte hat ein System geschaffen, das aufMassenproduktion und Preisdumping ausgerichtet ist. Es lässt Landwirten kaumSpielraum, Rücksicht auf Natur, Klima und Tierwohl zu nehmen. Leidtragendedieses Systems sind nicht zuletzt Verbraucher und Kleinbauern. Das Verbot vonGlyphosat erzürnt viele Landwirte, weil das Mittel effektiv und kostengünstigist. Für manchen konventionell arbeitenden Landwirt wird das Aus des Wirkstoffsmehr Arbeit beziehungsweise weniger Ertrag pro Hektar bedeuten. Wer diePerspektive wechselt, kann es aber so sehen: Glyphosat ist Symptom einer aufEffizienz getrimmten konventionellen Landwirtschaft. Mit seiner Hilfe könnenBauern alles aus ihren Böden herauspressen, was geht. Der Wirkstoff zementiertein überkommenes System, das jetzt in die Krise geraten ist: Denn eine wachsendeZahl von Bürgern sorgt sich um Klima und schwindende Ressourcen. DasBienenvolksbegehren hat eindrucksvoll gezeigt, dass die Gesellschaft dieAusrichtung der Landwirtschaft, wie sie bis heute ist, nicht mehr hinnehmenwill. Denn sie richtet massiven Schaden an: Zuviel Nitrat im Grundwasser,rasantes Artensterben, mit Antibiotika behandelte Schweine, zuHochleistungsmilchmaschinen degradierte Kühe. Politik und Agrarlobby habenjahrzehntelang die Politik des "Wachse oder weiche" verfolgt, die viele kleineHöfe in den Ruin getrieben und die großen Agrarfabriken begünstigt hat. Bisheute kommen die EU-Agrarsubventionen vor allem den Flächenbetrieben zugute. Daszaghafte Umsteuern der Politik hat massive Proteste hervorgerufen. "Auflagenflutnimmt uns den Mut", hatte ein Demonstrant kürzlich auf ein Plakat geschrieben,als Bauern gegen das Agrarpaket der Bundesregierung protestierten. Doch nichtNaturschutzvorschriften sind das Problem der Bauern - im Gegenteil: MehrUmweltschutz erhält ihre Produktionsgrundlage. Mittlerweile gibt es Landwirte,auch konventionell arbeitende, die mehr Umweltschutz wollen. Sie wissen, dassder Klimawandel eine weitaus größere Herausforderung für die Landwirtschaft seinwird als das Ende von Glyphosat. Andere lassen sich von Agrarlobbyisten inOpposition zur Gesellschaft treiben. Dabei geht es den Bürgern, die eine andereLandwirtschaft wollen, nicht um "Bauern-Bashing", das die Landwirte beklagen -sondern darum, dass die Erde auch in Zukunft bewohnbar bleibt. Das hängt starkvon der Ausrichtung der Landwirtschaft ab. Das "Weiter so!", wie es derBauernverband seit Jahren propagiert, ist keine Option mehr. Es arbeitet gegendie Interessen der Landwirte. Dass viele Bauern sich aktuell an den Prangergestellt fühlen, liegt auch daran, dass Politiker und Agrarlobbyisten siejahrelang glauben machten, es könne immer so weitergehen. Doch dieLandwirtschaft ist nur zukunftsfähig, wenn sie so schnell wie möglich denÜbergang zu nachhaltigem Wirtschaften meistert. Alleine können die Bauern denWandel jedoch nicht stemmen. Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, dassdie Betriebe mit einer tier-, natur- und klimafreundlichen Landwirtschaft Geldverdienen können. Der wichtigste Schritt wäre eine entschlossene Umwidmung derEU-Agrarsubventionen: Statt Fläche muss umweltverträgliches Wirtschaften belohntwerden. Nicht zuletzt sind auch die Verbraucher gefragt: Wer im Discounter beiMilch und Fleisch nur zum billigsten greift, hilft, das alte System zuzementieren. Die Leistung von Landwirten und Tieren, die Beanspruchung von Naturund Klima, sie muss uns in Zukunft mehr wert sein.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell