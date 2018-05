Mittelbayerische Zeitung: Übernehmt Verantwortung! / Leitartikel zur Regierungskrise in Italien

Regensburg (ots) - Italien und die EU müssen eine offeneDiskussion über den Euro führen. Italien steckt in einerbeispiellosen institutionellen Krise. Beinahe drei Monate sind seitden Parlamentswahlen vergangen. Die Regierung aus der populistischenFünf-Sterne-Bewegung und der rechtsnationalen Lega scheiterte am Vetodes Staatspräsidenten gegen die Nominierung eines Euro-kritischenWirtschafts- und Finanzministers. Nun soll der EU-freundliche ÖkonomCarlo Cottarelli Italien mit einer Übergangsregierung zu Neuwahlenführen. Alle blicken gebannt auf das Chaos in Rom. Die Italien-Kriseist gefährlich, weil ihr Ausgang unberechenbar ist. Auf der einenSeite stehen populistische Parteien, die auf mehr als 50 Prozent derZustimmung der italienischen Wähler zählen können und offenbargewillt sind, drastische Veränderungen zu provozieren, vor allem imHinblick auf einen Verbleib Italiens im Euro. Ob sie sich derKonsequenzen einer solchen Entscheidung bewusst sind oder vor allemEmotionen schüren und Feindbilder zementieren, ist unklar.Verständnisloses Kopfschütteln über Rom hilft jedenfalls nichtweiter. Im Unterschied zur zwangsläufig eher passiven Haltung der EUgegenüber der nationalistischen Politik des US-Präsidenten DonaldTrump, betrifft das Schicksal Italiens die Nachbarländer nochunmittelbarer. Im Kern geht es um die Sorge eines Euro-Austritts derdrittgrößten Volkswirtschaft in Europa oder Wetten der Finanzmärktegegen die Bezahlbarkeit der italienischen Staatsschulden. Beideshätte direkte Auswirkungen auf die gesamte europäischeVolkswirtschaft. Die Krise muss deshalb als Chance für Italien unddie EU genutzt werden. Derzeit scheint noch politischerHandlungsspielraum gegeben im Hinblick auf mögliche Reformen. Wenndie Finanzinvestoren und Ratingagenturen, die über die Bezahlbarkeitder enorm hohen italienischen Staatsschulden bestimmen, einmal vonPanik ergriffen sind, wird die Politik von der sich überschlagendenRealität getrieben. Deshalb gilt es nun, die bislang nur vonExperten-Zirkeln diskutierten Fragen offen auf den Tisch zu legen.Das gilt für die Italiener genauso wie für Deutsche, Österreicheroder Franzosen. Wie funktioniert der Euro? Wem nützt er, wem schadeter? Gibt es Alternativen und welchen Preis haben sie? Wo muss Europanoch enger zusammen rücken, wo sich wieder loslassen? Welches sinddie realistischen Lösungen der Krise? Bislang waren viele dieserFragen tabu. Tabus sind keine Lösung, im Gegenteil. Der Populismusgedeiht durch die Verletzung von Tabus. Ihm ist beizukommen durchoffene Diskussion und Realismus, nicht durch hilfloseSchuldzuweisungen und Sich-Verbarrikadieren hinter altenGewissheiten. Das gilt auch für Bürger oder Journalisten, die von derVerantwortungslosigkeit der Italiener und ihrer angeblichenSchmarotzer-Mentalität überzeugt sind. Die Regierungskrise in Italienbietet nun die Chance, die offenen Fragen ohne Angst und beiBewusstsein zu diskutieren. Die Italiener, aber auch die anderenEU-Bürger sollten sich mit den Eigenheiten der Währungsunionauseinandersetzen, die Politik muss hier den Anfang machen. Der Euroist Materie für Experten. Aber wenn Europas Bürger sich nichtweiterhin über eine politische Klasse beschweren wollen, dieangeblich immer die falschen Entscheidungen trifft, muss nun eineoffene Diskussion in Gang kommen. Die Alternative ist ein weiteres,unkontrolliertes Hineinschlittern in die Krise. Vor allem an denItalienern liegt es nun, die unterschwellig durchFünf-Sterne-Bewegung und Lega heraufbeschworenen Themen anzugehen.Eine Diskussion über Italiens Euro-Austritt wurde nie geführt,gespielt wurde hingegen mit Ängsten und Stereotypen. Nachhaltige,kluge Entscheidungen können auf diese Weise nicht getroffen werden.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell