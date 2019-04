Mittelbayerische Zeitung: Trumps grenzenloser Furor / Der US-Präsident will seiner Basis endlich einen Erfolg bei der illegalen Einwanderung präsentieren. Dafür zahlt er jeden Preis.

Regensburg (ots) - Einen ersten Entwurf ihres Rücktrittsschreibenshatte sie schon vor einem Jahr angefertigt, nachdem Donald Trump sieim Kabinett bloßgestellt hatte. Doch der Brief blieb damals in derSchublade, und die amerikanische Heimatschutzministerin KirstjenNielsen versuchte mit immer fragwürdigeren Aktionen, den Forderungenihres Chefs nach einer scharfen Anti-Einwanderungspolitik zuentsprechen. Damit ist es nun vorbei. Am Sonntag musste die46-Jährige ihren Posten räumen. Niemand muss der Frau, die für dieinnere Sicherheit der USA zuständig war, eine Träne nachweinen. AlsChefin einer Mammutbehörde mit 240 000 Beschäftigten hat sich Nielsenabwechselnd als inkompetent, schwach und inhuman erwiesen.Unvergessen sind die Bilder von Minderjährigen, die im vorigen Sommerauf ihre Anweisung hin an der amerikanisch-mexikanischen Grenze vonden illegal eingereisten Eltern getrennt und eingesperrt wurden.Kinder in Käfigen - das war selbst für die amerikanischeÖffentlichkeit zu viel. Die Praxis musste beendet werden. Ein Menschmit Anstand wäre schon damals zurückgetreten. Nielsen blieb im Amt.Gleichwohl wirkt die jüngste Personalrochade im Weißen Haus höchstbeunruhigend. Sie ist nämlich Ausdruck der wachsenden Frustration desPräsidenten über das Versagen, die illegale Einwanderung in die USAzu stoppen und damit sein wichtigstes Wahlversprechen einzulösen.Nachdem die Zahl der illegalen Grenzübertritte 2018 auf einenTiefstand gefallen war, steigt sie in diesem Jahr markant an. ImFebruar wurden 76 000 Einwanderer an der südlichen Grenze zu Mexikoaufgegriffen - 18 000 mehr als einen Monat zuvor. Im März dürften esnach Behördenangaben etwa 100 000 gewesen sein. "Unser Land istVOLL!", twittert Trump wütend. Doch jenseits seiner immer extremerenVerbalattacken, in denen er Asylbewerber pauschal als Kriminelle,Vergewaltiger und Drogenschmuggler oder gar als Tiere verunglimpft,hat der Präsident wenig erreicht. Sein Milliarden-Plan für eine Mauerzu Mexiko scheiterte im Kongress. Zwar leitet der Präsident nach derAusrufung des nationalen Notstands nun Gelder aus anderen Haushaltenum, aber die Baumaßnahmen kommen nur langsam voran. Seine Androhung,die Grenzübergänge komplett zu schließen, löste wegen derkatastrophalen Wirkung für den Handel im eigenen Lager hellesEntsetzen aus. "Man kann sich kaum einen selbstzerstörerischeren Planvorstellen", schrieb das konservative Wall Street Journal. Kurzdarauf machte Trump einen Rückzieher. Experten zweifeln auch an derSinnhaftigkeit des Einfrierens der Entwicklungshilfe für mehreremittelamerikanische Staaten, weil dadurch die Fluchtursachen nochverschlimmert werden. Trumps Unmut über seine Erfolglosigkeit hattesich wiederholt an Nielsen entladen. Ihr Rauswurf deutet darauf hin,dass der Präsident nun einen noch extremeren Kurs in derEinwanderungspolitik fahren will. In der vergangenen Woche hatte erüberraschend den Kandidaten für die Leitung der Fremdenpolizei ICE,die für die Abschiebung von Ausländern ohne Papiere verantwortlichist, zurückgezogen. Er wolle einen Polizeichef, der "härter" ist,erklärte er. Den Präsidenten kümmern weder Fakten noch Widerstände imKongress. Längst regiert er auf zahlreichen Posten seines Kabinettsmit kommissarischen Ministern. Die Zahl der Berater, die mäßigend aufihn einwirken könnten, wird immer kleiner. Derweil wächst TrumpsFuror mit jedem Tag. Unbedingt will er seiner Basis endlich einenErfolg an der Grenze präsentieren. Dafür zahlt er jeden Preis.Kirstjen Nielsen war nur ein Blitzableiter. Das nächste Opfer könntedas amerikanische Asylrecht sein.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell