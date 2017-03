Mittelbayerische Zeitung: Trumps Watergate / Im Fall des virtuellen Einbruchs in die Rechner der US-Demokraten könnte Hochverrat im Spiel sein.

Regensburg (ots) - Selten trafen "Watergate"-Analogien mehr zu alsin diesen frühen Tagen der Präsidentschaft Donald J. Trumps. DessenProbleme haben eine ähnliche Genese wie die des von ihm bewundertenIdols Richard Nixon. Beide Male beginnen sie in der Zentrale derDemokratischen Partei. Damals brachen Nixon kriminelle Helferphysisch in das Büro der Demokraten im neuen Watergate-Komplex amPotomac ein. Diesmal besorgen russische Hacker den Einbruch in derRechnerzentrale der politische Gegner via Cyperspace. In beidenFällen versuchten die Auftraggeber ihre Spuren zu verwischen.Watergate und Nixon sind Geschichte, während die Russlandaffäre amAnfang ihrer Aufklärung steht. Die Konsequenzen könnten mindestens sodramatisch ausfallen. Vielleicht sogar noch weiterreichen, weil imaktuellen Fall Hochverrat an eine gegnerische Macht im Spiel seinkönnte. Die Bedeutung der Aussagen von FBI-Direktor Comey vor demGeheimdienste-Ausschuss des Repräsentantenhauses besteht darin,diesen schlimmen Verdacht bestätigt zu haben. Das FBI hat dasunmittelbare Umfeld Trumps, vielleicht sogar diesen selbst,strafrechtlich ins Visier genommen. Der Präsident kann dieErmittlungen der Bundespolizei weder aus der Welt twittern noch durchAblenkungsmanöver vergessen machen. Wenn es um Spionageabwehr geht,steht die Staatsräson auf dem Spiel. Der von Präsident Barack Obamains Amt berufene Republikaner Comey machte im Kongressunmissverständlich deutlich, dass er über den Dingen steht. So, wiees sein soll. Dass Russland versuchte, die Wahlen in den USAzugunsten Donald Trumps zu beeinflussen steht außer Frage.Unzweifelhaft bestanden auch Kontakte zwischen der russischenRegierung und Team Trump. Dessen früherer Wahlkampf-Manager PaulManafort arbeitete als bezahlter Berater des russischen Statthaltersin der Ukraine. Beste Beziehungen zu den Oligarchen um Wladimir Putinunterhielt auch Carter Page, der als außenpolitischer Berater Trumpsim Juli 2016 auf unbekannte Mission nach Moskau aufbrach. Derzurückgetretene Nationale Sicherheitsberater Michael Flynn kassierte50 000 Dollar für eine Rede bei der russischen PropagandastationRT-News. Der "Dirty Trickster" und Trump-Freund Roger Stone gab zu,direkten Kontakt mit dem DNC-Hacker "Guccifer 2.0" gehabt zu haben.Der PR-Schmutzfink prahlte bereits Wochen vor dem Auftauchen derersten E-Mails, es werde eine "Oktoberüberraschung" kommen. Die Listeließe sich fortsetzen. Schließlich sind da noch die expliziten TweetsTrumps selbst, der im Juli 2016 in aller Öffentlichkeit Moskau zurZusammenarbeit bei der Suche nach Clintons Emails aufgefordert hatte."Russland, falls Du zuhörst, ich hoffe Ihr findet die 30000 fehlendenE-Mails." Für das FBI geht es darum, die Punkte zu einem Netz zuverknüpfen, mit denen sich die Kollaborateure Moskaus fangen lassen.Dazu gehören möglicherweise auch die Agitprop-Seiten "Breitbart" und"InfoWars", die im Wahlkampf in Koordination mit "RT" and "Sputnik"Trump-freundliche Geschichten mit russischen Twitter-Bots verlinkthaben sollen. Der damalige Chef von Breitbart sitzt heute alsChefstratege im Weißen Haus. Kaum zu glauben, dass Trump von all demnichts wusste. Wenn die Fährte des FBI ins Oval Office führt, müssendie Ergebnisse der Ermittlungen ans Tageslicht. Das darf demJustizministerium nicht überlassen werden, weil dessen Chef, JeffSessions, selber über seine Kontakte zu den Russen gelogen hatte.Gebraucht wird nun ein Sonderermittler, der unabhängig von derRegierung Anklage erheben kann.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell