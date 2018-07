Mittelbayerische Zeitung: Trump lügt Von Thomas Spang

Regensburg (ots) - Was sich der US-Präsident von dem Treffen mitA. G. Sulzberger im Oval Office versprach, bleibt sein Geheimnis. Wieer über Journalisten im Allgemeinen und die "New York Times" imBesonderen denkt, ließ er die Welt via Twitter wissen, als er selberdie erbetene Vertraulichkeit der Begegnung brach. Die seienProduzenten und Publizisten von "Fake News" und verdienten als"Volksfeinde" bezeichnet zu werden. Der 37-jährige Verleger dervielleicht wichtigsten Zeitung der Welt kuschte nicht. Er tat, worumsich seine mehr als 1400 Journalisten täglich bemühen:Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen. Sulzberger warnte DonaldTrump nun eindringlich davor, was passiert, wenn aus seinenaufrührerischen Worten gegen die Medien brutale Taten gegen Reporterwerden. Ganz besonders reibt sich der Verleger an dem Wort"Volksfeind", das erst die Jakobiner in der französischen Revolutionund später der sowjetische Diktator Josef Stalin gebrauchten. DassTrump damit nun regelmäßig gegen die Vertreter der freien Medienhetzt, ist, um es im Twitter-Duktus des Präsidenten zu sagen,traurig. Und gefährlich, wie die Wächter von "Reporter ohne Grenzen"in ihrem jüngsten Jahresbericht warnen. Darin stellt die Organisationwachsende Feindschaft gegenüber Journalisten rund um die Welt fest.Neben Recep Tayyip Erdogan über Wladimir Putin bis hin zu Xi Jinpingfindet sich nun auch Trump prominent unter den Übeltätern wieder. DieUSA fielen wegen der fortgesetzten Angriffe des Präsidenten auf demPressefreiheits-Index auf Platz 45 zurück. Den Ton für Trumps Umgangmit Journalisten setzte der ehemalige Chefstratege des Präsidenten,Steve Bannon. Der schärfte ihm ein, dass nicht die Demokraten,sondern die Medien die wahre Opposition seien. Vor allem diejenigen,die der Öffentlichkeit harte Fakten liefern. Denn nichts scheuenechte Diktatoren und Möchtegern-Despoten mehr als Transparenz.Richtig verstandener Journalismus betreibt keineHofberichterstattung, sondern schafft eine kritische Öffentlichkeit.Er informiert, ordnet ein, stellt Zusammenhänge her und hinterfragt.Wie die Korrespondentin von CNN, die das Weiße Haus vergangene Wochevon einem Termin ausschloss, weil sie "unpassende Fragen" stellte.Trumps Feldzug gegen "Fake News"-CNN, die "gescheiterte New YorkTimes" oder die "Amazon Washington Post" haben erste Konsequenzen.Das Heimatschutzministerium baut eine Medien-Beobachtungsabteilungauf, die benutzt werden kann, missliebige Berichterstattung rund umdie Welt zu identifizieren. Auslands-Korrespondenten werden bereitsnach ihrem Aufenthaltsstatus gefragt. Seinen Anhängern riet Trumpkürzlich bei einer Kundgebung in Kansas, nicht zu glauben, was siesehen oder lesen. Die Realität sei anders. Seine Beraterin KellyannConway sprach einmal von "alternativen Fakten". George Orwell lässtgrüßen. Der beschrieb in "1984" ein Szenario, in dem ein fiktivesRegime als Test der Loyalität seiner Gefolgsleute von diesenverlangte, sich selber davon zu überzeugen, dass schwarz weiss ist,und sie niemals etwas anderes geglaubt hätten. Sulzbergerskraftvoller Widerspruch kommt genau zur richtigen Zeit. Jenseits derEinpeitscher von Fox verdienen auch die amerikanischen Kollegen eingroßes Kompliment. Sie nennen Trumps Lügen das, was sie sind. Undlassen sich nicht einschüchtern, auch künftig wichtige Fragen zustellen. Die Journalisten in den USA sind das Gegenteil von dem, zudem sie Trump stilisiert: Freunde des Volkes und der Demokratie.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell