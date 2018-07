Mittelbayerische Zeitung: Trump bläst zur Nato-Dämmerung / Sein Auftritt beim Nato-Gipfel gibt klare Auskunft, was die Verbündeten von diesem Präsidenten zu erwarten haben. von Thomas Spang

Regensburg (ots) - Es kam schlimmer als befürchtet. Donald Trumpwütete zum Auftakt des Nato-Gipfels gegen Deutschland, das er einen"Gefangenen Russlands" nannte. Dann drohte er, "sein eigenes Ding zumachen", wenn die Partner nicht "sofort" höhere Verteidigungslastenschulterten. Schließlich verabschiedete er sich mit einem Ausflug inein paralleles Universum, in dem gerade ein "fantastisches" Treffenmit "großartiger Gemeinschaftsgeist" stattgefunden hat.Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident EmanuelMacron versuchten, den Schein zu wahren, um das Bündnis vor demWüterich zu schützen. Doch je mehr sie betonen, Trump habe wederprivat noch öffentlich mit einem Rückzug der USA aus der Natogedroht, desto klarer dämmert die Erkenntnis, das genau dies diebeabsichtigte Botschaft des Präsidenten war. Trotz des Bemühens, nachder Krisensitzung der Staats- und Regierungschef in Brüssel,Einigkeit zu demonstrieren, bleibt Trumps Januar-Ultimatum im Raumstehen. Er könnte die USA ohne Zustimmung des US-Kongresses aus derNato führen, schwang er bei der Abschluss-PK noch einmal dieDrohkeule. So agiert kein Partner, sondern ein Bully. Und die belohntman nicht mit Entgegenkommen, sondern fordert sie mit Standfestigkeitheraus. Alles andere interpretierte der "America-First"-Präsident alsSchwäche. Längst hat sich der Glaube als Illusion erwiesen, Trumplasse sich durch Schmeicheleien und Nachgeben besänftigen. Solltenseine Forderungen bei den Verteidigungslasten erfüllt sein, fände erandere Makel an dem westlichen Bündnis, das er seit Jahrzehntenablehnt und im Wahlkampf als "obsolet" bezeichnet hatte. Trump hältwenig von der multilateralen Ordnung, mit der die USA seit dem 2.Weltkrieg ihre Stellung als Supermacht sicherten. Während dieSowjetunion mit Brachialgewalt ihre Herrschaft durchsetzte, stelltenes die USA mit ihren Netzwerken an Bündnissen cleverer an. Amerikamachte seine Rolle als "Führer der freien Welt" durch dieZusammenarbeit in multilateralen Organisationen verträglich. Über dieNato projizieren die USA bis heute ihre militärische Macht. Dass siedafür den Löwenanteil zahlten, war stets Teil des Kalküls, dieseVormachtstellung von anderen nicht in Frage stellen zu lassen. Wasalle US-Präsidenten verstanden haben, dringt in das Denken Trumpsnicht ein. Vielleicht lässt er sich von seinen Generälen malerklären, dass die 152 Militärstandorte in Deutschland heute inerster Linie ein Sprungbrett der US-Streitkräfte nach Afrika, demNahen Osten und Südasien sind. Stattdessen macht der US-Präsidentbeim Nato-Gipfel so, als zahlten die USA für die Sicherheit deranderen Mitgliedsstaaten und erhielten dafür nichts als grobenUndank. Die Europäer tun gut daran, ihre Verteidigungsetats deutlichaufzustocken. Nicht, um sich den Erpressungstaktiken Trumps zubeugen, sondern sich vor den Konsequenzen einer möglichenNato-Dämmerung zu schützen. Für den Aufbau einerSicherheitsgemeinschaft, die Europas Grenzen selber verteidigen kann,ist jeder Euro bestens angelegt. Rätsel gibt dieser Gipfel nur auf,wer sich die schwere Krise im westlichen Bündnis noch immerschönredet. Ansonsten hat Trump beim G-7-Treffen in Kanada und nunauch bei der Nato sonnenklar gemacht, dass die größte Bedrohung des"Westens" nicht von außen, sondern von innen kommt. Er verfolgt eineganz ähnliche Agenda wie Wladimir Putin, der genau wusste, warum erTrump im Wahlkampf half. Die Schwächung der Nato und Spaltung Europasstehen auch ganz oben auf der Wunschliste des Kremls. Bei seinemTreffen in Helsinki wird der US-Präsident von guten Fortschrittenberichten können. Trumps Verhalten stellt die Frage, wer derwirkliche "Gefangene" Russlands ist.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell