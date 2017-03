Mittelbayerische Zeitung: In Trippelschritten / Nur langsam nimmt das Programm des SPD-Kanzlerkandidaten Kontur an.

Regensburg (ots) - Die Bilder mit Martin Schulz gleichen sich.Egal, wo der SPD-Kanzlerkandidat in dieser Woche auftrat, ob inVilshofen, Berlin oder Würzburg, er wurde mit Jubel empfangen,begleitet und verabschiedet. So, als wäre er der ersteSpitzenpolitiker in Deutschland, der für mehr Gerechtigkeit eintritt.Offenbar ist ihm selbst der Hype um seine Person schon unheimlich.Schon macht der Spitzname "Gottkanzler" die Runde. Allerdings, wer esschafft, die jahrelang verzagte und gedemütigte Sozialdemokratiebeinahe über Nacht aus dem Tal der Tränen heraus und an die Unionheranzuführen, der hat schon Außergewöhnliches geleistet. MartinSchulz erzählt landauf, landab seine gebrochene Biografie und pochtauf Gerechtigkeit. Das reicht fürs Erste aus, um die SPD wieder zubeleben, neue Anhänger und Sympathisanten zu gewinnen. Schulz'schlichte Sätze reichen aus, um die reichlich selbstzufriedengewordene Union zu verunsichern und den Wahlkampf in Deutschlandspannend zu machen. Egal, wie das Rennen im September ausgehen wird,man kann bereits heute sagen: Schulz politisiert das Land, wie dasseit fast 20 Jahren keinem gelungen ist. Und das ist gut so. Doch nurfür schöne Botschaften, vage Ankündigungen, das ständig wiederholteMantra Gerechtigkeit wird auch Schulz nicht gewählt, wird er nichtAngela Merkel aus dem Kanzleramt wuppen, wird er nicht die Politikumkrempeln. Jeder Kanzlerkandidat braucht auch ein Programm, hinterdem sich seine Anhänger, seine Wähler scharen können wie hinter eineraufgepflanzten Standarte, um es etwas altertümlich zu sagen. DasProgramm von Martin Schulz nimmt freilich nur langsam Kontur an. Nunwird zumindest klar, dass der Ich-will-Kanzler-von-Deutschland-Mannein paar Veränderungen beim Arbeitslosengeld I plant. Die Hilfe ausder Arbeitslosenversicherung soll länger fließen - statt bislanghöchstens zwei künftig vier Jahre -, wenn sich der oder dieBetroffene weiterqualifiziert. Auch bei der Anrechnung des Vermögensbei Hartz IV will Schulz dem Vernehmen nach etwas großzügiger sein,als es die bisherige Regelung erlaubt. Damit unternimmt derKanzlerkandidat allerdings lediglich Trippelschritte auf dem Weg derKorrektur von Gerhard Schröders Agenda 2010. Wer von Schulz eineTotalrevision, gar eine Rücknahme der umstrittenen Sozialreformen vonvor beinahe 15 Jahren erwartet hatte, wird enttäuscht sein. Er willlediglich ein paar Daumenschrauben lockern. Und auffällig ist, dassvor allem ältere Beschäftigte beziehungsweise Arbeitslose in denGenuss der Schulz'schen Reformen kommen würden. Für Jüngere würdesich danach kaum etwas verändern - und für heutige Hartz-IV-Beziehergleich gar nichts. Martin Schulz und sein Wahlkampfteam müssen alsonoch gehörig nachlegen, sie müssen Konkreteres liefern, wenn siewirklich die Wahl gewinnen und die Unionskanzlerin kippen wollen. BeiCDU und CSU, die den ersten Schulz-Schock offenbar verdaut haben, istauf der anderen Seite noch keine zugkräftige Wahlkampfstrategie zuerkennen, mit der sie den bärtigen SPD-Mann stoppen können. NachdemWolfgang Schäuble nichts Besseres einfiel, als Schulz in die Nähe vonPopulisten wie Donald Trump zu rücken, bezichtigt UnionsfraktionschefVolker Kauder Schulz der Schwarzmalerei und des Schlechtredens.Ansonsten sei doch alles gut in Deutschland. Vielleicht hofft man beiCDU und CSU auch nur darauf, dass der ganze Hype um Schulz nach undnach wieder abflaut. Solange Schulz nicht liefert, könnte dasdurchaus der Fall sein.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell