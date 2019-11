Mittelbayerische Zeitung: In Treue fest zur Nato. Für Polen und andere ostmitteleuropäische Staaten gibt es absolut keine Alternative zur westlichen Militärallianz. Von Ulrich Krökel

Regensburg (ots) - Mateusz Morawiecki hätte eigentlich anderes zu tun. Morgenhält der wiedergewählte Premier seine Regierungserklärung, die zu Beginn einerLegislatur in Polen den Stellenwert einer Rede an die Nation hat. Dennoch fandMorawiecki Zeit, in einem weltweit beachteten Interview den französischenPräsidenten Emmanuel Macron in die Schranken zu weisen, der den "Hirntod derNato" diagnostiziert hatte. Für den polnischen Regierungschef ist das blankerUnsinn: "Die Nato ist und bleibt das wichtigste Bündnis der Welt, das derBewahrung von Freiheit und Frieden dient." Morawiecki offenbart, dass es inPolen wie in den meisten östlichen EU-Ländern ein grundlegend anderesVerständnis von der Nato gibt als in Paris oder Berlin. Kanzlerin Merkel hatschon 2017 eine ähnliche Sicht auf die Rolle von Donald Trump in der westlichenAllianz geäußert wie nun Macron. Beide sehen im US-Präsidenten "keinen völligverlässlichen Partner" und fordern die EU auf, in der Verteidigungspolitik aufeigene Stärken zu setzen. Morawiecki kann mit dem Ansatz nichts anfangen. DieProbleme der Nato seien keineswegs von Trump verursacht, sondern vom mangelndenEngagement vieler europäischer Partner. Einmal mehr legt der Premier den Fingerin jene Wunde, die vor allem in Deutschland weit klafft: "Viele Nato-Staatenhalten ihre Selbstverpflichtung nicht ein, zwei Prozent desBruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben." Polen dagegen tut diesschon heute und strebt bis 2030 einen Wert von 2,5 Prozent an. Und die Zweifelan Macron gehen noch deutlich weiter. Man könne sich angesichts derHirntod-Einlassungen schon die Frage stellen, ob Frankreich "den Erhalt der Natonoch für wichtig hält". Für ihn ist klar: "Die USA haben Europa immerunterstützt. Und wenn es diese US-Hilfe nicht gegeben hätte, hätte sich Europanicht von der Nazi-Herrschaft befreien können." Heute wiederum habe man es miteinem "enorm aggressiven Russland" zu tun. Das ist eine Perspektive, die inPolen über alle parteipolitischen Gräben hinweg Konsens ist. In Anspielung aufein geflügeltes Wort der polnischen Politik ließe sich die strategische Sicht inWarschau knapp so zusammenfassen: "Die Nato oder der Tod." Viele polnischePolitiker würden demnach lieber ihr Leben geben, als die Nato aufzulösen. DasVerteidigungsbündnis gilt als Lebensversicherung für die Nation. Neu ist dasnicht. Die Einbindung in die westliche Verteidigungsgemeinschaft hat seit demEnde des Kalten Krieges höchste Priorität in der polnischen Staatsräson, undzwar unabhängig von der politischen Ausrichtung der wechselnden Regierungen. Eswar deshalb auch kein Zufall, dass das Land der Nato schon 1999 beitrat unddamit fünf Jahre vor der EU-Osterweiterung. Offene Gegner der Militärallianzgibt es in Polen kaum. Rund 70 Prozent der Menschen vertreten die Ansicht, dassdie Nato den Frieden in Europa sichere. Und das meint vor allen anderen: dieUSA. Deutlich anders gestaltet sich das Verhältnis zu den Bündnispartnern inEuropa. Gerade drei Jahre ist es her, dass Polen eine Bestellung von 50Airbus-Militärhubschraubern kurzerhand storniert und damit einen handfestenEklat ausgelöst hat. Airbus-Chef Tom Enders fühlte sich "an der Naseherumgeführt". Die polnische Regierung aber blieb bei ihrer Prioritätensetzungund bestellte jenseits des Atlantiks. Und als Bundeskanzlerin Angela Merkel 2018für die Schaffung einer "echten europäischen Armee" plädierte, ging Morawieckischnell auf Distanz. Erst einmal müssten die EU-Staaten ihren Nato-Beitragstärken.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell