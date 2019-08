Mittelbayerische Zeitung: Spieler-Coup - aber ohne Weitsicht Der FC Bayern ist stolz auf seine Transfers. Dennoch lässt sich beim Bundesliga-Primus kein Masterplan erkennen.

Regensburg (ots) - Begeisterung und Stolz standen HasanSalihamidzic ins Gesicht geschrieben, und der Sportdirektor des FCBayern war damit keine Ausnahme. Auch die anderen Münchner nehmengerade gerne die vielen Glückwünsche von Freunden und Konkurrentenfür ihren Transfercoup Coutinho entgegen, der am Dienstag erstmalsmit seiner neuen Mannschaft trainierte. Eigentlich sollte hinterverschlossenen Türen geübt werden, doch kurzfristig öffnete der FCBayern die Pforten für seine Fans, damit diese den kleinen Magierbestaunen können. Volksfeststimmung trotz Regen - es ging nun auch umdiese Bilder, nachdem zuvor viel Kritik auf die Münchnereingeprasselt war wegen Pleiten, Pech und Schrammen auf demSpielerbasar. Flügeltalent Callum Hudson-Odoi, 18? WollteSalihamidzic "unbedingt". Beim FC Chelsea fanden sie dieses Tönenunprofessionell - und schoben dem Transfer einen Riegel vor.Flügelspieler Leroy Sané, 23, von Manchester City? Wollten die Bayernmindestens ebenso unbedingt, koste es beinahe, was es wolle. Doch derPoker endete jäh, als Sanés Kreuzband anriss. Transfer geplatzt,vorerst jedenfalls. Der von Präsident Uli Hoeneß im Februarvollmundig angekündigte Kaderumbau ("Wenn Sie wüssten, was wir schonalles sicher haben") schien zum Debakel zu werden. Das alles sah auchdeshalb schlecht aus, weil die Bayern viel Vorlauf hatten, denabsehbaren Umbruch nach Franck Ribéry und Arjen Robben vorzubereiten.Unterlegt wurden die zähen Mühen von Nebengeräuschen, die dieMünchner nicht zierten. Ihr Interesse an Spielern, so war es unteranderem aus Amsterdam (Hakim Ziyech) und Leipzig (Timo Werner) zuvernehmen, hatten sie vielerorts hinterlegt. Doch dann hörte manchein Kandidat nichts mehr vom FC Bayern. Seit Freitagabend, als dieMünchner nach den frühzeitigen Transfers der Weltmeister LucasHernández und Benjamin Pavard, beide 23, sowie der jüngsten Leihe desWM-Zweiten Ivan Perisic, 30, von Inter Mailand die Leihe desCopa-América-Siegers Coutinho, 27, vom FC Barcelona bestätigten undnebenbei den Kauf des Mittelfeldtalents Michaël Cuisance, 20, vonBorussia Mönchengladbach, hat sich der Wind gedreht. Nicht nur derBoulevard bejubelt Coutinhos Verpflichtung. Die Bayern dürfen ihrezuletzt ins Wanken geratene Selbstgewissheit nun wieder vorführen,weiter zu den Topadressen der Branche zu zählen. Der KönigstransferSané klappt vorerst nicht, dann eben Coutinho als Signal an ganzEuropa. Jener Brasilianer also, der im Januar 2018 für dieBasisablöse von 145 Millionen Euro vom FC Liverpool nach Barcelonaüberlief und in den Rekordpreislisten noch immer auf Position zweigeführt wird, hinter Neymar (222 Mio.). Mia san mia, und wir habenweiterhin die Strahlkraft und auch das Geld für einen Nettolohn vonrund 13 Millionen Euro, um einen ganz begnadeten Kicker anzuziehen.Dass Coutinho kein Flügelspieler ist, sondern ein Zehner, der imSystem von Trainer Kovac eigentlich nicht vorgesehen ist? Nebensachefür die Bayern. Wenn sich der aktuelle Hype um Coutinho gelegt hat,wird von diesem Transfersommer des FC Bayern ein zweischneidigerEindruck bleiben. Gewiss ist das Milliardenbusiness sehr kompliziertgeworden, und auch Sanés Verletzungspech kann man den Münchnern nichtanlasten. Dennoch vermisst man bei ihnen einen weitsichtigenMasterplan und - trotz erster Bewegungen in diese Richtung - jeneFindigkeit im Scouting, mit der sich kommende Stars wenigerkostenintensiv gewinnen ließen. Auch für diesen Gesamteindruck stehtja Coutinho mit der Kaufoption für 120 Millionen Euro im kommendenSommer.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell