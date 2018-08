Mittelbayerische Zeitung: Spiel mit der Angst / Die Sorge, Opfer von Gewalt zu werden, ist gestiegen, besonders gegenüber Fremden. Das erste Opfer dieser Hysterie ist unsere Unbefangenheit. Von Bernhard Fleischmann

Regensburg (ots) - Der Mensch liebt Sicherheit. Wir Deutschegelten als Menschen, die Sicherheit noch mehr lieben als andereVölker. Und tun uns folglich umso schwerer damit umzugehen,Sicherheiten zu verlieren; wobei ein großer Unterschied zwischen dembesteht, welche Gewissheiten tatsächlich schwinden, und welche wirmehr gefühlt als wirklich bedroht sehen. Der fatale Fehler dabei: Wirengen unsere Freiheiten und die anderer ein, geben unsereUnbefangenheit auf, legen unser Schicksal in die Hände vonautoritären Figuren und vermiesen uns damit ein relativ unbeschwertesLeben. Die Angst schleicht sich in unseren Alltag. Sie führt zuspektakulären Aktionen wie in diesen Tagen in Regensburg. Da ruft einGottesdienstbesucher die Polizei, weil ein dunkelhäutiger Mann sichim Dom unsicher bewegt, Drähte aus seiner Kleidung ragen und sichnoch etwas darunter verbirgt. Daraus entsteht ein martialischerPolizeieinsatz, bei dem der Verdächtige mit dem Bauch auf dem Bodenliegend von Beamten aus der Entfernung und mit auf ihn gerichtetenWaffen befragt wird. Terrorverdacht, Krisenszenario. Dass jüngereMenschen häufig Kopfhörer tragen und jemand bei den hohenTemperaturen dieser Tage eine Getränkeflasche mit sich führt, solltewenig überraschen; auch, dass jemand, der womöglich einer anderenReligion angehört, sich nicht so selbstverständlich in einer Kirchebewegt wie ein hiesiger Katholik. Der Anrufer bei der Polizei hattewahrscheinlich Bilder von Selbstmordattentätern im Kopf. Aber wiesieht ein "wirklicher" Selbstmordattentäter aus? Was ist ernsthaftverdächtig? Es ist so leicht, einer Wahrnehmung aufzusitzen, welchedie Welt für einen zunehmend gefährlichen Ort hält. Und dass Fremdebeziehungsweise fremd aussehende Menschen als Bedrohung empfundenwerden. Die Angst, Opfer einer Gewalttat durch einen Fremden zuwerden, ist groß; das Risiko aber vergleichsweise gering.Gewaltkriminalität sinkt seit zehn Jahren, wissen Kriminologen. Diegroße Zahl an Flüchtlingen, die inzwischen hinzugekommen sind, wirktsich offensichtlich nicht entsprechend aus. Es gibt eine gewaltigeDiskrepanz zwischen gefühlter und tatsächlicher Sicherheit. EinBeispiel: Stellen Sie sich vor, Sie verirren sich nachts im Wald. Siewerden Angst um Ihr Leben bekommen und sich in den Kreis ihrerFamilie sehnen. Tags darauf kehren sie froh und heil zurück nachHause. Nun blicken Sie in die Kriminalitätsstatistik. Sie stellenfest: Um sicher vor den Gefahren für Leib und Leben zu sein, begebenSie sich am besten sofort zurück in den Wald. Dort ist seit Jahrenniemandem etwas geschehen. Und Sie halten sich dringend von derFamilie fern. Ständig ereignen sich im Kreise der Anverwandten Mordund Totschlag. Hier steht Logik gegen Emotion. Wir Menschen könnennicht nur logisch denken und handeln. Aber wir sollten uns das immerwieder bewusst machen. Noch nie haben wir so friedlich gelebt wieheute. Wir können, ob Frau oder Mann, in der Oberpfalz nahezu überallgelassen mitten in der Nacht allein durch die Stadt gehen. Es wirdsehr, sehr, sehr wahrscheinlich nichts Schlimmes passieren. DieSicherheit bei uns ist hervorragend. Das ist rund um den Globus eherselten. Wir sollten über unsere Situation glücklich sein. Und allesdafür tun, dass es so bleibt. Deshalb wäre es klug, nicht politischmotivierten Schreihälsen auf den Leim zu gehen, die uns glaubenmachen wollen, wir lebten in ständig wachsender Gefahr. Besonders inWahlkampfzeiten macht es sich immer gut, Handlungsbereitschaft zudemonstrieren, Strafverschärfungen erfreuen sich gerade nachaufsehenerregenden Taten großer Zustimmung. Auch wenn es nichtsnützt. Sondern schadet.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell