Mittelbayerische Zeitung: Spahns Dilemma / Der Gesundheitsminister will die Krankenhäuser per Gesetz zu mehr Pflegepersonal zwingen. Sein Problem ist jedoch, dass kaum Fachkräfte zu finden sind. Von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Gesundheitsminister Jens Spahn ist so etwas wiedas jung-konservative Aushängeschild der Christdemokraten. Dergelernte Bankkaufmann aus dem Münsterland gilt für manchen in derUnion als Alternative zur Langzeit-Parteichefin Angela Merkelbeziehungsweise sogar als aussichtsreicher Anwärter für das Amt desRegierungschefs. Weil es in der Unionsfraktion keine große Konkurrenzin der Gesundheitspolitik gab, wählte der Heißsporn vor Jahren diesesGebiet für die eigene Profilierung. Machtfrau Merkel wiederum nahmden Jung-Politiker sozusagen beim Wort und machte ihn im März zumneuen Gesundheitsminister. Wenn schon ein Kritiker im eigenen Laden,dann wollte ihn Merkel zumindest in die Kabinettsdisziplineingebunden haben. In ihre Disziplin. Mit dem Gesundheitssystem hatSpahn nun ein Feld zu beackern, auf dem kaum Lorbeeren zu erringensind. Das haben bereits Bundesgesundheitsminister vor ihm, etwa RitaSüßmuth Horst Seehofer, Ulla Schmidt oder Vorgänger Hermann Gröhe,erleben müssen. Gesundheitsminister stehen schon qua Amt unterDauerfeuer. Sie agieren zwischen Patienten, gesetzlichen und privatenKrankenkassen, Ärzten und ihren lautstarken Verbänden,Pharmaindustrie, Apothekern. In diesem System unterschiedlicherInteressen geht es vor allem um unser aller Gesundheit, um eine guteBehandlung, aber immer auch um viel Geld, um Effizienz, um solchnüchterne Begriffe wie Fallpauschalen und Auslastung. Es isterfreulich, dass Spahn nun das Personalproblem der Krankenhäuserangehen will. Der Mangel an ausreichend Pflegekräften ist eines dergrößten Probleme des Gesundheitssystems. Da nehmen sich Kliniken undPflegeeinrichtungen nicht viel. In beiden Bereichen herrscht ein seitJahren nur notdürftig verwalteter Notstand. Zu Lasten der Patienten,aber auch zu Lasten des überforderten Krankenhauspersonals. Dennochleisten die Frauen und Männer in den Kliniken viel, trotz nichtgerade üppiger Gehälter und Unterbesetzung beim Dienst amKrankenbett, meist im stressigen Schichtdienst. Dass Spahn diesesProblem nun endlich angehen will, ist gut und überfällig zugleich.Für die bessere Pflege am Krankenbett ist eine vernünftigePersonalausstattung, man kann das Personaluntergrenze nennen,unabdingbar. Und zwar nicht nur auf dem Papier, nicht nur imDurchschnitt, sondern in allen Schichten, rund um die Uhr, 365 Tageim Jahr. Der Haken an Spahns Vorschlag für einPflegepersonal-Stärkungsgesetz ist allerdings, dass auf demArbeitsmarkt kaum qualifizierte Pflegekräfte für den anspruchsvollenDienst zu finden sind. Und wie will der CDU-Minister die Klinikenzwingen, wenn die einfach keine geeigneten Mitarbeiter finden können.Will er ihnen dann trotzdem schon bald Honorar kürzen? SpahnsVorschlag greift entschieden zu kurz. Er sollte sich dringend mitKlinikvertretern beraten, ohne freilich sein Grundansinnen verwässernzu lassen und ohne dass die Ausgaben im Krankenhausbereich ungebremstin die Höhe schießen. Aber es ist nicht einmal sicher, dass mehrgutes und geschultes Pflegepersonal wirklich sehr viel mehr Geldkosten wird. Es gibt bereits diverse Sonderfinanzierungstatbestände,wie Pflegeförderprogramm oder Pflegezuschlag, die von den Klinikennur unzureichend ausgeschöpft werden. Am fehlenden Geld sollte esalso nicht liegen, zumal die gesetzlichen Krankenkassen wegen derguten Konjunktur derzeit sehr viel an Beiträgen der Versicherteneinnehmen. Jung-Minister Jens Spahn hat im Gesundheits- undPflegebereich eine wahre Herkulesaufgabe übernommen. Schafft er die,löst er das Pflege-Dilemma an den Kliniken auf, dann hätte er sichfür noch höhere Aufgaben empfohlen, bis hin zum Kanzleramt. Scheiterter jedoch, dann hätte der konservative Hoffnungsträger seine Zukunftwomöglich schon hinter sich. Jedenfalls die in der Politik.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell