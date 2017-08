Mittelbayerische Zeitung: Sorgfalt ist gefragt / Kommentar zu möglichen Cyber-Angriffen vor der Bundestagswahl

Regensburg (ots) - April, April! Ja, auch ich bin heuer am 1.April auf Fakenews hereingefallen. Sollte also genau hinschauen und-hören, wenn ich spannende neue Nachrichten vor mir auf demBildschirm angezeigt bekomme. Doch heute reden wir nicht von schnödenAprilscherzen, sondern von ernster Wahlbeeinflussung, die unsereDemokratie ins Wanken bringen kann. Täglich stoßen wir in unserenSocial-Media-Kanälen auf Inhalte, die unseren Blick auf die Weltbeeinflussen. Was hat Donald Trump heute Nacht getwittert? WelcheSchlagzeilen teilt der Nachbar, der hofft, dass Angela Merkel baldabgelöst wird, weil er glaubt, dass sie ja an seinen Problemchenschuld sei? Welche Inhalte spült mir Facebook in die Timeline, weilein Algorithmus herausgefunden haben will, dass mich genau dieseInhalte interessieren? Wir reagieren auf das, was wir sehen,kommentieren und teilen die Nachrichten mitunter, damit unsereFreunde davon erfahren - tragen die Botschaften also weiter. Undgenau deshalb ist es wichtig, genau hinzusehen. Wer hat die Nachrichtveröffentlicht? Welche Quellen wurden zitiert? Sind die diesewirklich glaubwürdig? Und hier geht vor allem auch ein Auftrag an unsals Medienhaus. Wir verarbeiten täglich unzählige Informationen undNachrichten. Dabei müssen wir mit außerordentlicher Vorsichtvorgehen, genau hinschauen. Damit wir nicht auf gefälschte Inhaltehereinfallen. Wir dürfen unseren Lesern keinen Bären aufbinden.Deshalb arbeiten wir mit Sorgfalt, verifizieren Quellen und prüfenFotos und Videos, die uns zugespielt werden, auf ihrenWahrheitsgehalt. Das kostet oft Zeit, aber: Das sind wir uns allenschuldig.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell