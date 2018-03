Mittelbayerische Zeitung: Solidarität auf brüchigem Eis / Der Westen verschärft sein Vorgehen gegen Moskau. Allerdings gibt es bislang nur Indizien, dass Russland für den Giftanschlag verantwortlich ist. Von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Den "rauchenden Colt", also belastbare Beweise,haben die britischen Ermittler im Fall des Giftanschlags gegen deneinstigen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter zwar nicht -oder noch nicht - gefunden. Gleichwohl stehen die westlichen Staatenin fester Solidarität zu London. Gestern verschärften sie ihrVorgehen gegen die vermeintlich Verantwortlichen für dieheimtückische Nervengiftattacke noch und schickten russischeDiplomaten nach Hause. Allerdings bewegt sich die Solidarität mitLondon auf brüchigem Eis. So richtig es ist, der Brexit-bewegtenbritischen Regierung von Theresa May im Fall Skripal den Rücken zustärken, so voreilig ist es. Steckt hinter der harten Haltung gegenRussland etwa auch die Botschaft: Liebe Briten bleibt in der EU, wirstehen euch bei? Während Sergej Skripal und seine Tochter Yulia nachdem Anschlag in der englischen Kleinstadt Salisbury weiter um ihrLeben ringen, wurde der Fall längst zum Spielball auf dem globalenpolitischen und diplomatischen Parkett. Die Beziehungen des Westenszu Russland haben sich in den vergangenen Jahren dramatischverschlechtert. Und zwar bereits bevor Putin die Krim heim insrussische Reich holte, bevor in der Ostukraine gezündelt wurde, bevordas russische Militär in Syrien auf der Seite von Diktator Assadbombte. Das Tauwetter, das mit dem Ende der Sowjetunion einzusetzenschien, ist schon lange einer neuen Eiszeit gewichen. Auch dasFenster der Möglichkeiten im Verhältnis zu Moskau, dass sich mitPutins Präsidentschaft vor über 18 Jahren auftat, ist längstzugeschlagen. Die Verantwortung dafür liegt zuerst beim Kremlchefselbst, der klar auf die nationalistische Karte setzt - und damitoffenbar Erfolg bei seinen Landsleuten hat. Allerdings ist der Westennicht ganz unschuldig an der Entfremdung zum einstigen "strategischenPartner" im Osten. Die Nato etwa wurde bis an die russischeWestgrenze erweitert. Das geschah freilich vor allem, weil es dieBalten, die Polen und andere Osteuropäer so wollten. Die Furcht vordem "großen Bruder" Russland war und ist real. Zugleich jedochspielte die ausufernde Nato-Strategie den Moskauer Hardlinern in dieHände. Auch der mächtige Präsident Putin scheint inzwischendazuzugehören. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass es vor allemBerlin zu verdanken war, dass etwa Georgien oder die Ukraine ebennicht in das westliche Verteidigungsbündnis aufgenommen wurden.Washington wollte das nämlich. Aber dann stünden sich heute in derUkraine oder am Kaukasus zwei riesige Militär- und Kernwaffenmächtedirekt gegenüber. Nicht auszudenken. Für die diplomatische Eskalationgegen Moskau sprechen freilich nicht nur einige Indizien imZusammenhang mit dem verwendeten Kampfstoff Nowitschok (Neuling), deraus russischen Laboren zu stammen scheint, sondern auch Erfahrungenaus vorigen Attentaten mit russischem Hintergrund auf britischemBoden. Bis heute ist der Mord am einstigen FSB-Agenten und späterenKremlkritiker Alexander Litwinenko nicht aufgeklärt. Die Bilder desvor knapp zwölf Jahren qualvoll sterbenden Mannes, der mittelsradioaktiven Poloniums-210 vergiftet worden war, gingen um die Welt.Auch russische Oligarchen, die gegen Moskau aufbegehrten, starbenunter mysteriösen Umständen im britischen Exil. Bestimmt wird Moskauauf die diplomatische Eskalation scharf antworten. Das gehörtpraktisch zu den Spielregeln. Wichtiger ist jedoch, dass jetzt keineSeite den Bogen überspannt. Wer die Schraube anzieht, muss auchwissen, wie sie wieder zu lockern ist. Das gilt für beide Seiten. Undwenn sich Moskau substanziell an der Aufklärung des Giftanschlagesbeteiligen würde, könnte dies die prekäre Situation entspannen. Dochdanach sieht es leider nicht aus.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell