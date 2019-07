Mittelbayerische Zeitung: Söder, der Turbo-Klimaschützer / Der Ministerpräsident verpasst der CSU einen kräftigen grünen Anstrich. Von Christine Schröpf

Regensburg (ots) - Umweltsünder können sich auf heftigen Gegenwindgefasst machen: Markus Söder hat sich den Klimaschutz auf die Fahnengeschrieben. Wer die Karriere des CSU-Chefs und Ministerpräsidentenverfolgt hat, der ahnt: Er wird in den nächsten Monaten in engerTaktung Klima-Offensive um Klima-Offensive starten. Am Wochenendebrachte er die Debatte mit zwei wuchtigen Vorstößen in Schwung:Klimaschutz soll als Staatsziel im Grundgesetz verankert werden,Bahnfahren in Fernzügen durch eine Reduzierung der Mehrwertsteuerbeim Ticketpreis deutlich attraktiver. Die Kabinettsbeschlüsse derBayern-Koalition aus CSU und Freien Wählern waren nun der zweite Akt.Der Regierungschef präsentierte einen Mix aus wuchtigenVersprechungen ("Bayern wird das erste klimaneutrale Bundesland"),aus bereits kürzlich angekündigten Projekten ("30 Millionen neueBäume in Staatswäldern in den nächsten fünf Jahren") und einer Füllevon konkreten Maßnahmen - von der Bundesratsinitiative zum Verbot vonEinwegplastiktüten und dem Nein zu Einwegplastik in staatlichenEinrichtungen bis zu deutlich mehr Bioprodukten in staatlichenKantinen. Anfang September wird der CSU-Vorstand an weiterenKlimaschutzmaßnahmen tüfteln. Im gleichen Monat, in dem auch dasGroKo-Klima-Kabinett in Berlin tagt. Dem Bund will Söder denKlimaschutz offensichtlich nicht überlassen. Bessere Umweltpolitik inDeutschland soll eine deutliche bayerische Duftmarke haben: Damit dieAutomobilindustrie als wichtiger Wirtschaftsmotor möglichst weniggedrosselt wird. Damit die Interessen der vielen Pendler imFlächenland Bayern im Blick bleiben. Bei den Grünen wächstberechtigte Sorge, Söder könnte das grüne Kernthema "Klimaschutz"künftig zumindest teilweise für sich okkupieren. So manche spöttischeBemerkung dieser Tage wirkt gequält. In Gesprächen ist Unruhe zuspüren. Söder hat auf dem Feld der Klimapolitik zwar derzeit noch einGlaubwürdigkeitsproblem. Rund die Hälfte der bayerischen Bürger trautnach einer aktuellen Umfrage seinen grünen Trieben nicht so ganz. DieZweifel dürften sich aber verflüchtigen, sobald ersteUmweltschutz-Projekte anpackt werden. Als Regierungschef hat Söderden Vorteil, dass er nicht nur fordern, sondern auch umsetzen unddamit überzeugen kann. Was Söder zum neuen Turbo-Klimaschützer macht,ist nicht allein der Höhenflug der echten Grünen. DieFridays-for-Future-Bewegung entfaltet bei ihm eine weit stärkereWirkung. Denn die landesweiten Proteste der Schülerinnen und Schülerhaben die Offenheit für mehr Klimaschutz in alleBevölkerungsschichten gepflanzt. Eltern, Großeltern und die übrigeVerwandtschaft wurden für grüne Botschaften empfänglich, weil siesich den "Botschaftern" so nahe fühlen. DieFridays-for-Future-Bewegung verstärkt einen Bewusstseinswandel, derschon zuvor in Gang gekommen war. Bester Beweis dafür ist, dassselbst recht radikale aktuelle Forderungen der Grünen inzwischenwenig Aufruhr auslösen. Der Wunsch nach einem Rationiereninnerdeutscher Flüge auf ein Minimum wurde jetzt ohne großes Murrenweggesteckt. Im Bundestagswahlkampf 2013 hatte dagegen dervergleichsweise harmlose Vorschlag für einen fleischlosen Tag inKantinen Bundestagsfraktionschefin Renate Künast noch einen massivenShitstorm beschert - als hätte sie die Nation mit Veggie-Pflanzerlnzwangsernähren wollen. Grüne Politik ist inzwischen in fast allenParteien angekommen. Abgesehen von ein paar Klimawandel-Leugnern istdem Großteil der Menschen klar, dass die Welt auf Kosten künftigerGenerationen wirtschaftet. Der "Erd-Erschöpfungstag" in dieser Wochelieferte eine eindrucksvolle Zahl: Es bräuchte 1,75 Erden, umweiterzumachen wie bisher.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell