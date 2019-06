Mittelbayerische Zeitung: So ruiniert man Wohnbau/Mit dem Preisdeckel für Mieten fährt der Berliner Senat die Chance, bezahlbaren Wohnraum zu finden, an die Wand. Von Marianne Sperb

Regensburg (ots) - Rot und Grün arbeiten stetig daran, dem Bürgerbezahlbares Wohnen und eine vernünftige Altersvorsorge unmöglich zumachen. Mit dem Deckel, der Mieten auf Jahre einfriert, ist derrot-rot-grüne Berliner Senat dem Ziel jetzt ein Stück näher. Daspasst ins Profil. Man kann an jüngste Enteignungsfantasien vonJuso-Chef Kevin Kühnert denken, an die eingeübte Tradition, denWohnbau zu verkomplizieren und zu verteuern, oder auch an ältereEntscheidungen zur nachträglichen, vertragswidrigenRentenbesteuerung. Berlin könnte im ganzen Land Schule machen:Thorsten Schäfer-Gümbel, Übergangsparteichef der SPD, denkt bereitslaut darüber nach, dass es den Mietdeckel bundesweit braucht. Diebeste Vorsorge fürs Alter ist das eigene Haus, als wichtiger sozialerKitt wirkt es auch noch. Der Normalverdiener wird dieses Ziel dankdeutscher Steuerpolitik auch hechelnd und nach 45 Berufsjahren nurerreichen können, falls er erbt und sich dann auch dieErbschaftssteuer leisten kann. Wer Glück, Fleiß und Sparsamkeitmitbringt, bezieht sein Zubrot im Alter vielleicht aus einer Wohnung,die er vermietet. Steht seine Immobilie in Berlin, kann er seineKalkulation in den Papierkorb werfen - falls der Mietdeckel kommt.Das ist allerdings keineswegs sicher. Vermieter werden klagen. Auchder Verband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen läuft Sturmgegen den Deckel. Der Verband vertritt nicht nur Branchenriesen,sondern vor allem Genossenschaften und Stadtbaugesellschaften, diezuletzt maßvoll erhöht haben - und nun in Berlin für fünf Jahregeknebelt werden. "Bezahlbarer Wohnraum ist die Frage unserer Zeit",sagte Mieterbund-Chef Franz-Georg Rips in Köln zu Kanzlerin AngelaMerkel. Diesen Satz muss man dick unterstreichen. Nur: Enteignungenoder Mietdeckel geben keine Antwort auf diese Frage. Der Beschlusswird nicht mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen, sondern den Wohnbau andie Wand fahren. Wenn sich Vermietung nicht rechnet, werden Miet- zuEigentumsflächen. Vermieter werden ihre Immobilie selbst beziehenoder verkaufen - an Selbstbezieher. Investoren und Anleger werdensich zurückziehen, Substanz wird nicht saniert, auch nichtenergetisch übrigens, Schattenmärkte werden sich bilden. UndNormalverdiener, die mieten wollen, werden noch weniger Chance aufeine geeignete Wohnung haben. Aufs Land ziehen, ist zu selten eineAlternative - dank staatlich optimierter Unterversorgung mit Bus,Breitband und anderer Infrastruktur. Spanien, USA, Portugal,Großbritannien: Überall, wo der Staat in der Vergangenheit restriktiveingegriffen hat, ist die Zahl der Mietwohnungen gesunken. Auch inder DDR übrigens, wo es Niedrigmieten gab - aber keine Wohnungen.Portugal hat aus Fehlern von früher gelernt: Das Land belohntVermieter, die Obergrenzen akzeptieren, statt sie zu bestrafen. DerMietdeckel setzt falsche Anreize; er bedient den Kobra-Effekt. DasPrinzip hat seinen Namen von einer angeblichen Schlangen-Plage inBritisch-Indien. Der Gouverneur setzte Kopfgeld auf jede getöteteKobra aus. Die Folge: Überall im Land wurden Schlangen gezüchtet.Nach dem gleichen Prinzip rief der Eigentümerverband Haus und Grundauf, noch schnell Erhöhungen und Sanierungen anzukündigen, bevor derMietdeckel kommt. Was bezahlbaren Wohnraum schafft, sind zügigeBaugenehmigungen, weniger Bürokratie, niedrigere Baunebenkosten,größere Chancen für Verdichtung, höhere Baulandausweisung,Planungssicherheit für Vermieter, Sanierer und Investierer, beherztgesenkte Baustandards für Schall-, Lärm-, Klima-, Brand- und anderenSchutz, und auch mehr Geld, gerade in Berlin. In zwölf Jahren bauteBerlin 12 000 Sozialwohnungen, das halb so große Hamburg mehr als 28000. 2018 verdankte die Hauptstadt dem überhitzten Markt eineMilliarde Euro Grunderwerbssteuer. In neue Sozialwohnungen stecktesie einen Bruchteil.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell