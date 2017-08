Regensburg (ots) - Sicherheit zuerst - das sollte überall Der mitder Gefahr einer Auslieferung an die Türkei konfrontierte KölnerSchriftsteller Dogan Akhanli will nicht an das Schlimmste denken."Ich hoffe, dass alles gut ausgeht", sagte der auf Betreiben vonAnkara in Spanien vorübergehend festgenommene Autor am Montag vorJournalisten in Madrid. Er betonte: "Eine Auslieferung wäre nicht nurfür mich eine Katastrophe, es wäre auch für Spanien eineKatastrophe." Akhanli räumte aber ein, er sei ob seiner Lagebeunruhigt, und er appellierte an die spanischen Behörden: "Dass eindemokratisches Land, das sich so lange mit Faschismusauseinandergesetzt hat, jemanden an ein Land ausliefert, das geradein Richtung des klassischen Faschismus geht, das wäre tragisch." DerAutor warnt vor einem "juristischen und politischen Skandal". Akhanliwar am Samstag im Spanien-Urlaub in Granada festgenommen, nach einemTag aber wieder freigelassen worden. Er darf Spanien für die Dauerdes Auslieferungsverfahrens nicht verlassen, muss seinen Pass abgebenund sich ein Mal pro Woche bei den Behörden melden. Nach derFestnahme sei ihm "schwindelig" geworden, sagte er jetzt. "Ich habmich sehr schlecht gefühlt." "Das ist tatsächlich für mich eineerschreckende Erfahrung, weil ich gedacht habe, dass ich ineuropäischen Händen in Sicherheit bin und dass die langen Hände derWillkür und Arroganz nicht bis dahin reichen können", erklärte der60-Jährige, der ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft hat."Dass das der Fall war, dass ich in Europa nicht in Sicherheit bin,hat mich schockiert."Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell