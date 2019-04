Mittelbayerische Zeitung: Selbstbestimmt bis in den Tod / Schwerstkranke fühlen sich durch Strafrechts-Paragraf 217 in ihrer Würde verletzt. Karlsruhe sollte den Paragrafen anpassen. Von Jana Wolf

Regensburg (ots) - Wie geht man mit Schwerstkranken um, die ihrLeiden nicht mehr ertragen können? Wie mit Menschen, die das Lebendurch die Last ihrer Krankheit als entwürdigend empfinden und diesich nichts mehr wünschen, als dass es endet? Diese Fragen sind nichtnur ethisch sensibel, sie sind auch juristisch heikel. Patienten,Ärzte und Sterbehilfe-Vereine sind vor das Bundesverfassungsgerichtgezogen, weil sie zu Recht Klarheit in diesen Fragen fordern. ZweiTage, gestern und heute, wird nun verhandelt. Das ist mit KarlsruherMaßstäben ungewöhnlich lange und zeigt die Tragweite derEntscheidung. Es ist zu hoffen, dass sie am Ende zugunsten derklagenden Patienten und Palliativmediziner ausfällt. Dabei geht es,das sei hier betont, nicht um die aktive Sterbehilfe. Wer einenMenschen auf dessen Wunsch tötet, macht sich in Deutschland strafbar.Verhandelt wird über bestimmte Bedingungen zur Beihilfe zum Suizid.Im Kern geht es um eine Formulierung in dem umstrittenenStrafrechts-Paragrafen 217. Dieser stellt die "geschäftsmäßigeFörderung der Selbsttötung" unter Strafe. Das kleine Wort"geschäftsmäßig" kann für Beschäftigte in der Palliativversorgunggroße Folgen haben. Es besagt, dass die Sterbehilfe nicht nur einmal,sondern wiederholt erfolgt. Berufsbedingt haben die Kläger aberhäufig mit Schwerstkranken und Sterbenden zu tun und begleiten sie anihrem Lebensende. Es darf nicht sein, dass Ärzte eine strafrechtlicheVerfolgung fürchten müssen, nur weil sie ihrer Arbeit nachgehen.Ursprünglich wurde das Gesetz verabschiedet, um dubiosenSterbehilfe-Vereinen das Handwerk zu legen. Paragraf 217 sollte daskommerzielle Geschäft mit dem Tod stoppen. Das ist ein guter Ansatz.Die negative Folge ist jedoch, dass auch verantwortungsvolle Ärztesich von Strafe bedroht sehen. Bis zu drei Jahren Haft sieht dasGesetz vor - das ist vielen Medizinern zu heikel. Die Konsequenz: Sieziehen sich lieber aus der Begleitung der Patienten zurück. Es istein trauriger Gedanke, dass Menschen beim Sterben alleine gelassenwerden, nur weil das Gesetz ihren Ärzten die Hände bindet. Eine der13 Beschwerdeführer in Karlsruhe ist die Neumarkter PalliativärztinSusanne Vogel. Sie kennt diese Sorgen aus eigener Erfahrung. Wie gutein Patient versorgt wird, hängt seit der Einführung von Paragraf 217davon ab, wie mutig der Arzt ist, sagt Vogel. Noch einmal: Ärztebegleiten schwerstkranke Menschen auf ihrem Weg in denunausweichlichen Tod. Und sie müssen zusätzlich Mut gegenüber demGesetzgeber aufbringen. Nein, das sollte nicht sein. Das Gesetzsollte einen schützenden Rahmen für diese schwere Phase bieten - keinHemmnis. Wichtiger noch als die Sorgen der Ärzte ist die Perspektiveder Patienten selbst. Unter den Klägern sind schwer kranke Menschen,die passive Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen. Sie sehen durchParagraf 217 ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben eingeschränkt.Für sie gehört dazu auch ein selbstbestimmter Tod. Es mag fürAußenstehende, für Gesunde, für Angehörige schwer zu akzeptierensein, dass ein Mensch nicht mehr weiterleben möchte und sichBegleitung auf seinem letzten Weg wünscht. Ein Grund, ihnen diesenWunsch grundsätzlich zu verwehren, darf das aber nicht sein.Vertrauensvolle Gespräche über den Wunsch zu sterben können neueAlternativen aufzeigen. Die Deutsche Gesellschaft fürPalliativmedizin erklärt dazu, dass sich für Kranke neue Wege auftunkönnen. Mit der Karlsruher Verhandlung soll nicht die Tür für aktiveSterbehilfe geöffnet werden. Sie kann aber erreichen, dass Ärztevertrauensvoll und uneingeschränkt ihre Arbeit tun und Schwerkrankeselbstbestimmte Entscheidungen treffen können. Beides ist zuwünschen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell