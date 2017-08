Mittelbayerische Zeitung: Sehr schade / Kommentar zur Luftreinhaltung in München

Regensburg (ots) - Die schlechte Luft schadet Millionen Menschen.Deshalb ist es bedauerlich, dass die öffentliche Beteiligung beimThema Luftreinhaltung in München so gering ausfällt. Das Bündnis fürsaubere Luft in München kritisiert die Informationspolitik.Andererseits ist die Regierung von Oberbayern den üblichen Weggegangen. Sie hat im Amtsblatt auf die Öffentlichkeitsbeteiligunghingewiesen. Dass Interessierte das Amtsblatt lesen, kann manerwarten. Zur Bürgerbeteiligung gehört auch die Mühe, sich zuinformieren. Aber dieser Wille ist oft nicht da. Davon zeugenbeispielsweise auch leere Zuschauerreihen bei vielen Sitzungen vonStädte- und Gemeinderäten.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell