Mittelbayerische Zeitung: Sehnsucht nach dem starken Mann/Bei BMW ist man offenbar froh über das Ende der Ära Harald Krüger/von Bernhard Fleischmann

Regensburg (ots) - Wer Vorstandschef bei BMW werden will, darfnicht selbst den Blinker links setzen und auf die Überholspursteuern. Vielmehr soll er sich durch vorangegangene Leistungenautomatisch aufdrängen. Oliver Zipse hat sich genau an diesen Brauchgehalten. Insofern ist seine Berufung an die Spitze destraditionsreichen Autoherstellers alles andere als eine Überraschung,sondern eine Bestätigung der bisherigen Besetzungskultur. Nun aberdarf er loslegen, und er soll verbal wie auch in Taten Gas geben,heißt es allerorten aus dem Unternehmen und dem Umfeld. Die Botschaftdahinter: Vorgänger Harald Krüger hat sich in dieser Hinsicht allzusehr zurückgehalten. Überschwängliches Bedauern über seinen Abgangspart sich der Konzern im Umgang mit dem scheidenden Vorstandschef.Sehr konsensorientiert sei er und zu nachdenklich, wird ihmvorgeworfen. Wenn Konsens und Nachdenken als negative Eigenschaftengesehen werden, dann bewegt man sich allerdings in einer Welt, in dersich ein Mensch mit einem sozialverträglichen emotionalen Kostüm kaumwohlfühlen kann. Krüger wirkte wie ein wohltuender Antityp des kaltenManagers. Deshalb ist er offenbar gescheitert. Gleich zu Beginnseiner Berufung wurde ihm ein Schwächeanfall bei einem Auftritt aufder Internationalen Automobilmesse in Frankfurt vor den Augen derWeltöffentlichkeit zum Verhängnis. Seitdem flogen immer wiederverbale Pfeile aus dunklen Hecken, die seine Führungsqualitätenankratzten. Auch Aufsichtsratschef Norbert Reithofer und der IGMetaller Horst Lischka betonen, dass man jetzt Führungskompetenz undklare Positionierung erwarte. Der zermürbte Krüger, der wirkt, alswürde ihm mit der Verantwortung für BMW eine große Last abgenommen,stand für eine andere Idee. Unter anderem wollte er sich nicht aufnur eine Antriebstechnologie für die Zukunft festlegen. Wasserstoff,Verbrenner, Hybride, Batterie - alles sollte BMW weiterhinbeherrschen, weil noch keiner so recht weiß, was sich am Endedurchsetzt. Nun spricht zurzeit sehr viel dafür, dass die Stromer dasRennen in den großen Weltmärkten machen, allein deshalb, weil Chinamit seinem Megamarkt diese Richtung vorgibt. Mit ein bisschen Neidund Wehmut blicken einige bei BMW nach Wolfsburg. Dort schüttelt esden vormaligen BMW-Manager Herbert Diess wegen der Dieselbetrügereienzwar gewaltig durch. Aber er hat ganz klar entschieden, dass beiVolkswagen mit aller Konsequenz die Reise in Richtung Elektroautogeht. Offenbar fehlt es den Münchnern momentan an einer solchenleuchtenden Vision, an die alle glauben und die sie mitreißt. DieserMangel scheint ein gravierender Nachteil des krügerschenFührungsverständnisses zu sein. Zipse muss bald klären, ob BMW andieser Technologieoffenheit festhält oder sich eindeutig auf demElektropfad positioniert. Dort ist BMW nach den Pioniermodellen i3und i8 in ein Loch gefallen, das erst in zwei Jahren mit grundlegendneuen Modellen richtig aufgefüllt wird - zu spät für Krüger, um damitzu glänzen. Für Aufsehen sorgte zuletzt dagegen der Riesen-SUV X7 -ein brandneues Auto, das heute schon wie ein trotziges TrummVergangenheit wirkt. Drohende Milliardenstrafen wegen zu hoherVerbrauchswerte, Neuausrichtung des gesamten Geschäfts inclusiveMobilitätsdienstleistungen, noch weitergehende Kooperationen - diegewaltigen Aufgaben sind für alle gleich, egal ob Volkswagen, Daimleroder BMW. Und alle verdienen zurzeit weitaus weniger Geld, als siesich auf Dauer vorgenommen haben. In unübersichtlichen Zeiten wiediesen sehnen sich Menschen nach Orientierung, Führung, "dem starkenMann". Ob Zipse diese Bedürfnisse hinreichend befriedigen kann, wirdsich bald zeigen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell