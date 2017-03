Mittelbayerische Zeitung: Schwierige Annäherung / Minister Gabriel hat seinem türkischen Amtskollegen zu Recht klar gemacht, dass Nazi-Vergleiche nicht akzeptabel sind.

Regensburg (ots) - Die Zunge in deinem Munde halte gefangen, sagtein türkisches Sprichwort. Doch türkische Minister und ihr nachAllmacht strebender Präsident Recep Tayyip Erdogan scheinen, nichtviel von derlei Weisheiten zu halten. Wie entfesselt wird gegenDeutschland, gegen Behörden und Regierung vom Leder gezogen. Nur weiltürkischen Regierungsmitgliedern in dem einen oder anderen Fall einAuftritt vor Landsleuten in Deutschland untersagt wurde. Mitunsäglichen Nazi-Vegleichen jedoch haben Erdogan und einige Ministerdie Grenzen dessen, was an Kritik gerade noch zumutbar ist, eindeutigüberschritten. Außenminister Sigmar Gabriel hat seinem türkischenAmtskollegen deshalb gestern Morgen zu Recht klar gemacht, dassNazi-Vergleiche auf keinen Fall akzeptabel sind. Sie sind nicht nurhistorisch völlig falsch, sondern vergiften das Verhältnis der beidenLänder zueinander. Weitere derartige Entgleisungen darf es nichtgeben, hat Gabriel zu Recht unmissverständlich erklärt. Man wirdÄußerungen aus Ankara daran messen, egal ob sie in der Türkei oder inDeutschland gemacht werden. Der neue deutsche Chefdiplomat undfrühere Wirtschaftsminister ist erst wenige Wochen im Amt. Angesichtsder zuletzt dramatisch zunehmenden Spannungen zwischen Berlin undAnkara wird er sogleich als Krisenmanager gefordert. Gabriel stehtvor der schwierigen Aufgabe, eine Wieder-Annäherung hinzubekommen.Einerseits musste er den nicht hinzunehmenden Ausfällen vontürkischen Spitzenpolitikern ein unmissverständliches Stoppzeichenentgegen setzen: So geht es nicht weiter! Andererseits jedoch darf eres Ankara nicht mir gleicher Münze heimzahlen. Gabriel darf den zumZerreißen gespannten Gesprächsfaden zur türkischen Regierung nichtkappen. Der deutsche Außenminister bewegt sich dabei auf einemschmalen Grat. Eine Beschwichtigung nach den unsäglichenNazi-Vergleichen wäre genau so falsch wie Öl ins Feuer zu gießen. Wieweit Gabriel und und sein Amtskollege Mevlüt Cavusoglu auch nach demmorgendlichen Gespräch immer noch auseinander sind, zeigt schon, dasses nicht einmal zu einer gemeinsamen Pressekonferenz kam. Sonsteigentlich eine diplomatische Selbstverständlichkeit. In der Haltungzum türkischen Verfassungsreferendum am 16. April, dass auf einPräsidialsystem Erdogans abzielt, liegen Berlin und Ankara ohnehinvöllig über Kreuz. Erdogan ist dabei, seine Macht extrem auszudehnenund dabei gleichzeitig demokratische Rechte, etwa die Presse- undMeinungsfreiheit, extrem zu beschneiden. Deutschland erwartet voneinem EU-Beitrittskandidaten genau das Gegenteil, nämlich den Ausbauvon Demokratie, Bürgerrechten und Rechtsstaatlichkeit. Vor allem derFall des türkisch-deutschen Journalisten Deniz Yücel wird immer mehrzum Belastungstest für das Verhältnis beider Länder. Dass Erdogan ihmöffentlich vorwarf, Terrorist und Spion zu sein, ist absurd. Und dassdie türkische Justiz gegen den Journalisten der Zeitung "Die Welt"allen Ernstes wegen Terrorpropaganda und Volksverhetzung ermittelt,ist nicht hinnehmbar. Yücel drohen nun bis zu fünf JahreUntersuchungshaft, ehe es möglicherweise zu einem Prozess kommt. Daszeigt nur, die türkische Regierung hat die Justiz bereits zu ihremBüttel gemacht. Gleichwohl muss, trotz aller berechtigter Kritik anAnkara, wieder ein halbwegs normales Verhältnis zwischen beidenStaaten - und zur gesamten EU - hergestellt werden. Und dies nichtnur weil die Türkei ein wichtiger Bündnispartner an der Südostflankeder Nato und bei der Flüchtlingskrise ist, sondern auch weil dieAlternative Erdogans zu EU und Nato Putin wäre.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell