Mittelbayerische Zeitung: Die Schwäche des Systems/Der Haushaltsstreit mit Italien stürzt die Europäischen Union in ein Dilemma. Dennoch liegt in dem Konflikt eine große Chance.

Regensburg (ots) - Wäre die Situation nicht so ernst, man könntesich an eine Auseinandersetzung im Kindergarten erinnert fühlen.Gegenseitige Schuldzuweisungen sind unter Dreijährigen beim Streit umdie Schaufel Gang und Gäbe. In gewisser Hinsicht erinnert auch dieungleich folgenreichere Auseinandersetzung zwischen der italienischenRegierung und der EU-Kommission in Brüssel um das neue italienischeHaushaltsgesetz an einen Kampf im Sandkasten. Die Regierung ausFünf-Sterne-Bewegung und Lega lässt mit einiger Überzeugungskrafteinen Großteil der Italiener glauben, dass alleine dieSparforderungen aus Brüssel Italien seiner wirtschaftlichen Kraftberaubt hätten. Dieses "Diktat" des von fremden Regierungenbestimmten Brüsseler Apparats müsse endlich durchbrochen werden. Diessoll nun durch die Neuverschuldung für 2019 in Höhe von 2,4 Prozentder Wirtschaftsleistung geschehen. Das ist dreimal soviel wieverabredet. Die Regierung in Rom will auf diese Weise ihreWahlkampfversprechen wie die Einführung eines Bürgergehalts, dieReduzierung des Renteneintrittsalters, Steuersenkungen sowie eineAmnestie für Steuerhinterzieher finanzieren. Natürlich werdenItaliens Probleme dadurch nicht nachhaltig gelöst. Die Maßnahmen sindviel mehr ein klientelistisches Trostpflaster auf den wunden Seelender Italiener, die sich (wenig überraschend) sehr angetan von denHaushaltsplänen der Regierung zeigen. Nach einer Umfrage heißen 59Prozent der Italiener das Haushaltsgesetz für gut. In Brüssel,Berlin, Paris und den meisten anderen europäischen Hauptstädtengreift die entgegengesetzte Lesart. Sie lautet: Die populistischeRegierung in Rom handelt unverantwortlich und spielt mit dem Feuer,indem sie Märkte und Investoren mit der hohen Neuverschuldungprovoziert und damit die Stabilität der gesamten Währungsunion aufsSpiel setzt. Das Dilemma, dem die EU nun ausgesetzt ist, ergibt sichdurch die Größe der italienischen Volkswirtschaft, die drittgrößte inder Währungsunion. Italien ist zu groß, um es bankrott gehen zulassen. Ein zukunftsweisender Weg aus dieser Krise dürfte kaum überKonfrontation führen. Das gegenseitige Brandmarken als Verursacherder Probleme bringt keine Lösung, sondern führt eher in den Abgrund.Letztlich kann die EU-Kommission nur ein Defizitverfahren gegen Romeinleiten, aber nicht die innerstaatliche Finanzpolitik bestimmen.Italien und die übrigen, jetzt über die südlichen Nachbarn soempörten EU-Mitglieder, sitzen im selben Boot. Das zeigt schon dieTatsache, dass Italien und die anderen Staaten der Währungsuniongemeinsam die Folgen einer Schulden- und Finanzkrise tragen würden.Sie sind Partner, empfinden sich aber als Gegner. Es ist deshalbkurzsichtig, mit dem Finger auf die bösen Buben in Rom zu zeigen.Denn es wird leicht vergessen, dass auch Länder wie Deutschland oderFrankreich hochverschuldet sind. Das Ansehen dieser Länder bei denAnlegern, die das Defizit finanzieren, ist zwar ungleich besser. DieGrundkonstellation ist aber dieselbe: Extreme Staatsverschuldung warlange ein Mittel, um den Wohlstand der Gegenwart mit erst in derZukunft gestellten Rechnungen zu bezahlen. Diese Rechnungen werdenuns langsam, aber sicher präsentiert. Italien macht die Spitze desEisberges sichtbar. Dieses Extrem für das eigentliche Problem zuhalten, wäre kurzsichtig. Stattdessen müssten im Zuge dergegenwärtigen Auseinandersetzung Antworten auf grundsätzliche, hinterder drohenden Krise liegenden Fragen gesucht werden. WelcheAlternativen sind denkbar zu einem auf Schulden basierendenWirtschaftssystem, das auf ständiges, aber sich eben nicht immereinstellendes Wachstum angewiesen ist? Man könnte den so oftgescholtenen Ratingagenturen, "Finanzmärkten" und Investoren beinahedankbar sein für ihre Bewertungen für Käufe und Verkäufe vonStaatstiteln. Denn die von ihnen ersonnenen Indikatoren der "Bonität"weisen implizit auf die Schwächen des Systems hin.