Mittelbayerische Zeitung: Schatten und Licht / Der Regensburger Spendenskandal bekräftigt die Staatsverdrossenen - sendet aber auch ein beruhigendes Signal

Regensburg (ots) - Es ist ein Desaster, für die Stadt, aber auchfür das Gemeinwesen. Die ungeheuerlichen Vorgänge im RegensburgerRathaus bestätigen alle Politik(er)verdrossenen, die das WortVolksvertreter immer schon in Anführungszeichen setzten. Denn "die daoben" stopfen sich ja ohnehin nur die Taschen voll - und zwar aufKosten des Steuerzahlers. Ja, das idyllische Donaustädtchen sendetgerade verheerende Signale ins Land. Einerseits. Andererseits gehtvon hier auch eine starke, vertrauensbildende Botschaft aus: DieErmittlungsbehörden leisten gute Arbeit. Bis zum Hals im Moraststecken der amtierende Oberbürgermeister und sein Vorgänger. Undviele Bürger fragen sich jetzt, wie die mindestens fragwürdigen,wahrscheinlich sogar strafbaren Deals über Jahre ohne Mitwisser inVerwaltung und Kommunalpolitik abgewickelt werden konnten. Die ganzeStadtpolitik ebenso wie die Verwaltung muss um ihr Ansehen fürchten.Dabei weisen städtische Angestellte Kaffeekassenspenden über zehnEuro stets höflich aber bestimmt zurück. Nähmen sie mehr an, könntensie ihren Job verlieren. Der Schaden ist enorm. Welches Unternehmenwird in Regensburg investieren, bevor endgültig alle Mauscheleienoffengelegt sind? Wer will sich in solchen Zeiten noch in der Politikengagieren? Die Aufbruchstimmung, die mit der Wahl von JoachimWolbergs einherging, ist bodenloser Enttäuschung gewichen.Fassungslosigkeit herrscht vor allem bei denjenigen, in deren Augendie seit Juni 2016 laufenden Ermittlungen nichts anderes als einegroß angelegte gemeinschaftliche Verschwörung sein konnten:Politische Gegner und Medien wollten einen erfolgreichenSPD-Politiker zur Strecke bringen. Dass Berichterstatter denOberbürgermeister "wie Freiwild" behandelten, wurde kritisiert, vonHetzkampagnen war die Rede. Wolbergs selbst ging in dieVorwärtsverteidigung. Alle Versuche, den OB zum Opfer einerinstrumentalisierten Justiz zu stilisieren, sind aber spätestens seitDonnerstag hinfällig. Seither wissen wir, dass auch dieVorermittlungen gegen den ehemaligen CSU-OB Hans SchaidingerVerdächtiges zutage gefördert haben. Sollte es eines Beweisesbedürfen, dass die Strafverfolgungsbehörden ohne Ansehen desParteibuchs arbeiten, ist er damit erbracht. Dem Paukenschlag - derVerhaftung von drei Verdächtigen - wird nun voraussichtlich ersteinmal weiteres akribisches Sichten folgen. Wieder wurden von der der13-köpfigen Ermittlungskommission Unterlagen sichergestellt,vermutlich werden über die bisher zwei Millionen E-Mails hinaus nochviele weitere unter die Lupe genommen. Die Strafverfolger agieren"nicht mit Schaum vor dem Mund, aber auch nicht zahnlos", wie dieStaatsanwaltschaft ihr Selbstverständnis formuliert. Man muss den Mutund die Konsequenz anerkennen, mit der die Behörden daran gegangensind, Vorfälle aufzuarbeiten, die sich irgendwo im Grenzbereichzwischen Gefälligkeiten, Hinterzimmer-Handschlaggeschäften undhandfester Kriminalität abgespielt haben. Von einem "einzigartigenFall" ist in den letzten Tagen bundesweit die Rede. Das bezieht sichauf das Ausmaß der Vorwürfe, aber auch auf die Aufklärungsarbeit derBehörden. Die stehen seit den NSU-Morden und zuletzt dem Fall Amriheftig in der Kritik. In Regensburg beweisen sie gerade, dass dieBürger Vertrauen in diesen Staat haben können. Sie untermauern das,was Bundespräsident Joachim Gauck in seiner Abschiedsrede alswichtigen Beweis für die Funktionsfähigkeit und Wehrhaftigkeit derDemokratie in Deutschland angeführt hat: Das Recht ist nicht in derHand der Macht. Und irgendwann kommt jede Mauschelei ans Licht.