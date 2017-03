Mittelbayerische Zeitung: SPD-Casting mit Chancen und Tücken / Der Kampf um den Landesvorsitz mobilisiert die Genossen.

Regensburg (ots) - Es ist nicht allein der Schulz-Effekt: Seit demangekündigten Rückzug von Noch-Parteichef Florian Pronold wirkt diebayerische SPD wie neu belebt. Bester Beweis sind die gleich sechsKandidaten, die sich in einer Urwahl um die Nachfolge bewerben. Einbeeindruckendes Zeichen für eine Partei, die sich seit jeher durchimmense Kritikbereitschaft am eigenen Führungspersonal ausgezeichnethat, nicht genauso häufig allerdings durch den Willen, es selbst indie Hand zu nehmen und besser zu machen. Die sechs Kandidaten habenalso von vornherein Respekt verdient. An den neuen Star der BayernSPDmuss jedoch eine höhere Messlatte angelegt werden. Es geht nichtallein darum, wer bei den 59 000 Mitgliedern im Freistaat gutankommt. Gesucht wird eine Führungsfigur, die bei den rund 13Millionen Bürgern in Bayern gut ankommt, den Schulz-Effekt verstärktund die Genossen erst im Herbst bei der Bundestagswahl, dann 2018 beider Landtagswahl zum Erfolg führt. Die neue Parteichefin bzw. derneue Parteichef müssen dem Spitzenpersonal der politischenMitbewerber auf Augenhöhe begegnen und auf den wichtigstenPolitikfeldern sattelfest sein. Horst Seehofer und Markus Söder - umnur zwei Köpfe zu nennen - sind die täglichen Gegenspieler impolitischen Alltag, der nach dem SPD-Casting anbrechen wird. EinAlltag, für den in der SPD auch gewisse Frustrationstoleranznotwendig ist. Denn Pronold ist nicht allein daran gescheitert, dasses ihm an großem Charisma mangelt. Die Genossen im Freistaat spaltensich in Fundis, die die Partei lieber in Schönheit sterben ließen,bevor sie sich in Regierungsverantwortung verbiegt, und die Realos,die etwas mehr am Faktor Nestwärme arbeiten könnten. Realo Pronoldist der nötige Spagat offensichtlich nicht gelungen. Wer ihm folgt,muss aber erst einmal zeigen, wie es besser geht. Der OberpfälzerSPD-Chef Franz Schindler hat die Grenzen des in der Partei so heißersehnten Neuanfangs treffgenau skizziert: Der Landesvorsitzende magwechseln, die politischen Koordinaten sind damit nicht aus den Angelngehoben. Im SPD-Sextett gibt es mit Generalsekretärin Natascha Kohnenund dem Münchner Landtagsabgeordneten Florian von Brunn zweiFavoriten um die Pronold-Nachfolge. Wie stark der Kandidat derBasis-Initiative der "Mutigen" ins Geschehen eingreifen kann, istschwer zu sagen. Die gut 30 Prozent, die Mutigen-Protagonist WalterAdam beim SPD-Parteitag vor zwei Jahren gegen Pronold einfuhr, sindnicht automatisch übertragbar. Schon allein, weil das Bewerberfeldnun deutlich größer ist. Sehr wahrscheinlich ist, dass die Urwahl fürkeinen Kandidaten die absolute Mehrheit bringt und die Frage desParteivorsitzes erst im Mai beim SPD-Parteitag in Schweinfurtentschieden wird. Die "Mutigen" haben im ersten Schlagabtausch einenNebenkriegsschauplatz eröffnet. Das Amt des Parteichefs ist nachihrer Lesart bei Vertretern der Basis besser aufgehoben, als beiMandatsträgern. Eine eigentümliche Idee. Abgeordnete sind durch ihreWählerschaft legitimiert. Entscheidend ist nicht, welchen Querschnittder Basis ein Kandidat im Rücken hat, sondern wie gut er für den Jobgeeignet ist - ob er nun Berufspolitiker ist oder nicht. Die Urwahlist für die SPD eine große Chance. Im besten Fall mobilisiert sie dasParteivolk im Wahljahr und stärkt die Kräfte, die es der CSU schwermachen. Im schlechtesten Fall sorgt sie für Streit und Argwohn unterden Genossen. Es wäre ein fataler Fehler, der den Schulz-Effekt imFreistaat zum Verpuffen bringt.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell