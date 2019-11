Mittelbayerische Zeitung: Runder Tisch für Klimaschützer / Die Grünen haben das Zeug zum Energiewende-Weltmeister. Eine kluge Koalition würde die Ökopartei einbinden. Leitartikel von Christine Schröpf

Regensburg (ots) - Ob nun für Bayern oder den Bund: Die Grünen habenunbestritten den ehrgeizigsten Plan zur Energiewende. Er ist auch derfolgenreichste für die Bürger und die Wirtschaft. Die Vision der Grünen ist einDeutschland mit dem Öko-Prädikat "besonders wertvoll". Es ist ein Land, in demman vor allem Bus oder Bahn fährt und kaum mehr mit dem Auto. Es gibt hier vieleneue Zuggleise, aber eher keine neuen Autobahnen und Umgehungsstraßen. JederEnergieverbrauch wäre wohl überlegt, Umweltsünden verpönt. Wo der Wind starkbläst, fänden sich große Felder mit Windrädern, wo die Sonne scheint,Photovoltaik-Anlagen auf Dächern und Feldern. Umwelt und Natur wären maximalgeschützt. Die Grünen haben das Zeug, Deutschland zum Energiewende - Weltmeisterzu machen - sofern sie erst einmal selbst an den Schalthebeln der Macht sitzen.Doch dort sitzen bekanntlich (noch) andere. Und die politische Konkurrenz holtauf - auch von ihr ließe sich etwas lernen. Das gilt auch für Bayern. CSU undFreie Wähler kicken in der Umweltpolitik zwar noch längst nicht in der ChampionsLeague, aber auch nicht in der Kreisklasse. Der Energieplan, denWirtschaftsminister Hubert Aiwanger jetzt im Landtag präsentierte, ist sicherdeutlich weniger ambitioniert und ausgefeilt als grüne Konzepte, er ist aberweit besser, als das harsche Urteil der Opposition vermuten lässt. Erberücksichtigt zudem einen Faktor, der bei den Grünen oft zu kurz kommt: EineEnergiewende, die gelingen soll, braucht die Akzeptanz der Bürger. Der kühnstePlan misslingt, wenn er zu viele auf die Barrikaden treibt. Niemand wirdAiwanger eine große Leidenschaft für die Energiewende absprechen können - ebensonicht die Expertise speziell auf dem Sektor der dezentralen, regenerativenEnergien. Für den Freie-Wähler-Chef zählten Windräder und Biogasanlagen schonlange vor der Regierungsbeteiligung zum Grundwortschatz. Seine Partei mussanders als die CSU auch nicht beweisen, dass der grüne Style echt und nicht nurein vorübergehender dünner Anstrich ist. Wobei es auch in der CSU dieEnergiewende-Versteher gibt. Der Finanzminister und frühere Oberpfälzer LandwirtAlbert Füracker zählt dazu. In einem Punkt herrscht - abgesehen von der AfD -ohnehin inzwischen parteiübergreifend Konsens: Der Schutz der Umwelt und derRessourcen ist klug - und zwar unabhängig davon, wie groß man den von Menschengemachten Anteil am Klimawandel einschätzt bzw. die positiven Auswirkungen einerbestmöglichen Ökopolitik auf das Weltklima. Es gibt damit einen gar nicht sokleinen gemeinsamen Nenner. Es ist an der Zeit, dass die Protagonisten aus denSchützengräben klettern, aus denen auch nach Aiwangers Regierungserklärungwieder wechselseitig schwer geschossen wurde. Warum nicht einen neuen "RundenTisch" einberufen, damit es endlich zügig vorangeht? Das Modell hat sich beimStreit um das Bienenschutzbegehren bewährt. Sonnenenergie und Windkraft sindunzweifelhaft Eckpfeiler der Energiewende. Im Bereich Photovoltaik ist einehrgeiziger Ausbau machbar - der Freistaat kann bei eigenen Gebäude vorangehen,außerdem Bürger und Firmen finanziell unterstützen. Bei der Windkraft liegt derFall komplizierter. Unabdingbar ist, dass die 10-H-Abstandsregel fällt, dienichts zu einer Akzeptanz der Anlagen beigetragen hat, sondern nur dafür taugt,Windräder zu verhindern. Die Verantwortung liegt aber auch bei den Bürgern. Siemüssen abwägen, welche Einwände wirklich berechtigt sind, und wo Windräder zwarnicht erfreulich, aber erträglich sind. Gefühlte oder tatsächlicheUnannehmlichkeiten sollten versüßt werden - warum nicht durch niedrigereStrompreise für Anwohner, wie sie die Oberpfälzer SPD-Abgeordnete Annette Karlvorschlägt. Auch hier ist Kreativität gefragt.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62544/4452527OTS: Mittelbayerische ZeitungOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell