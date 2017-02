Mittelbayerische Zeitung: Rücksicht ist das Mindeste / Kommentar zur Lage der Rettungsdienste in Bayern

Regensburg (ots) - Zeit kann Leben retten, manchmal zählenSekunden. Deshalb ist für Unfälle und medizinische Notfälle eineHilfsfrist vorgesehen. Die Rettungskräfte tun ihr Möglichstes, umdiese Hilfsfrist einzuhalten. Dabei sollten sie jede Unterstützungbekommen. Niemand hofft, dass er und seine Liebsten je von so einerSituation betroffen sind. Jeder wünscht sich aber, dass Helfer,sollte es doch einmal notwendig werden, möglichst schnell zur Stellesind. Umso unverständlicher ist es, dass Rettungskräfte immer wiederbehindert werden. Besonders für Notarzt und Rettungsdienst ist esentscheidend, zügig voranzukommen. Müssen sie sich durch verstopfteStraßen kämpfen und treffen sie auf ignorante Verkehrsteilnehmer odergar bewusste Behinderer, dann erschwert das eine Einsatz massiv. Wennsich ein Rettungswagen auf der Autobahn erst durch kreuz- undquerstehende Fahrzeuge schlängeln muss, dann kostet das wertvolleZeit. Und es ist eine Situation, die es eigentlich gar nicht gebendürfte. Denn in der Straßenverkehrsordnung ist klar festgelegt, dassund wie Rettungsgassen gebildet werden müssen. Was auch vieleAutofahrer vergessen: Je schneller die Einsatzkräfte am Unfallortsind, desto schneller löst sich auch ein Stau wieder auf.Problematisch ist aber nicht nur der Weg zum Unfallort. Allzu ofterschweren dort dann ganze Trauben von Neugierigen die Aufgaben derRettungskräfte. Es kommt sogar vor, dass Helfer selbst Opfer vonAttacken durch Gaffer werden. Dass medizinische Laien am UnfallortErste Hilfe leisten, kann man nicht erwarten, was man aber durchauseinfordern kann, ist Rücksicht.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell