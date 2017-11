Mittelbayerische Zeitung

Regensburg (ots) - Beim letzten schwarz-gelben Bündnis, dasDeutschland von 2009 bis 2013 regiert hatte, gab es die verbalenEntgleisungen erst im Laufe der Wahlperiode. Den damaligen Vorwurfder Liberalen, die CSU benehme sich wie eine "Wildsau", konterte derdamalige CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt mit der Bemerkung"Gurkentruppe" an die Adresse der FDP. So gesehen sind die jetzigenwechselseitigen Beschimpfungen der Jamaika-Partner insofern vonVorteil, weil man sich bereits vor dem gemeinsamen Regieren sagt, wasman von den anderen wirklich denkt. Aber vielleicht sind die Attackenauch nur Ausdruck der eigenen Ratlosigkeit in einer extremschwierigen, aber auch historisch einmaligen Situation. Bis zum 24.September waren sich vor allem CSU, FDP und Grüne in gegenseitigerFeindschaft zugetan. Vor dem Wahltag hätte wohl kein Christsozialer,kein Liberaler und auch kein Grüner im Traum daran gedacht, dass manin die Verlegenheit kommen könnte, ausgerechnet mit dem schärfstenpolitischen Kontrahenten einmal gemeinsam regieren zu müssen. Vonwollen kann keine Rede sein. Vier dermaßen konträr ausgerichteteParteien in einer Koalition zu vereinen, ist wie ein Ritt auf derRasierklinge. Freilich hat der Wähler nun einmal so grandiosentscheiden. Eigentlich kann nur ein Bündnis aus Schwarzen, Gelbenund Grünen das Land regieren. Die GroKo wurde klar abgewählt. Seitrund vier Wochen wird nun Jamaika sondiert. Von außen erscheint es,als sei da ein Hamsterrad zugange. Es dreht sich unentwegt, kommtjedoch keinen Millimeter von der Stelle. Dabei wird oft vergessen,dass hier politische Welten, lange gepflegte Ideologien und ganzunterschiedliche Kulturen aufeinanderprallen. Die tage- undnächtelangen Jamaika-Sondierungen ermüden das Wahlvolk zunehmend, wasverständlich ist. Doch die Sache verläuft auch deshalb so quälend,weil bei jedem Konflikt die alten Feindbilder aufbrechen. Einewirkliche Basis der Zusammenarbeit, gar so etwas wie Vertrauen, hatsich in den endlosen Sondierungsrunden noch nicht eingestellt. Unddie Fliehkräfte in einer Jamaika-Regierung, wenn sie überhauptzustande kommt, sind riesig. Inzwischen versucht Angela Merkel, dielange Zeit die große Moderatorin gab, den Gesprächen Struktur undZielorientierung zu geben. Das ist auch bitter nötig, soll Jamaikanicht an den Baum fahren, bevor es überhaupt richtig losgeht. EineHoffnung von Merkel jedoch, die widerspenstigen Jamaikaner in dervorletzten Nacht weichzukochen und zu Kompromissen zu zwingen, gingerst einmal nicht auf. Die CDU-Chefin hat vielleicht das größteInteresse von allen Verhandlungspartner, zum Ziel zu kommen.Scheiterte Jamaika, wäre ihre vierte Kanzlerschaft wahrscheinlichdahin. Der aufgestaute Frust in CDU, aber noch mehr in der CSU, überdas schwache Wahlergebnis könnte die Langzeitkanzlerin den Jobkosten. Unter anderen Vorzeichen trifft das auch auf Horst Seehoferzu. Er ist, bei Strafe seiner schnellen Entmachtung, auf vorzeigbareSondierungsergebnisse angewiesen, die er in Bayern den unzufriedenenMandatsträgern und der Basis vorlegen kann. Seht her, das habe ichgeschafft. Doch während man das eine Herzensanliegen der Partei, dieerweiterte Mütterrente, vermutlich hinbekommen wird, weil derfinanzielle Spielraum groß genug sein dürfte, wurde die Verhinderungder Familienzusammenführung für Kriegsflüchtlinge zu einer Prestige-und Glaubwürdigkeitsfrage aufgeblasen. Das ist sie aber gar nicht,wenn man die realen Zahlen nüchtern betrachtet. Doch selbst fürdiesen vertrackten Konflikt ließe sich ein Kompromiss finden. Esmüssten nur alle wollen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell