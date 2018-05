Mittelbayerische Zeitung: Risse im Gebälk / Die schwarz-rote Koalition muss sich nicht nur gegen Angriffe der Opposition wehren, sondern die eigenen Streitereien überwinden. Ansonsten wird das nichts. Von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Man wolle das Vertrauen der Menschen durchgutes Regieren zurückgewinnen, hatte sich die SPD vor dem heftigumstrittenen Eintritt in die neue GroKo vor rund zehn Wochen selbstvorgenommen. Bei Christdemokraten und Christsozialen hieß es ähnlich.Schaut man auf die gestrige Generaldebatte im Bundestag, dann fälltdie Zwischenbilanz ziemlich mau und zwiespältig aus. Die kämpferischaufgelegte Kanzlerin verteidigte vehement den GroKo-Haushalt, dernicht sonderlich ambitioniert ist, zugleich forderte sie von der SPDVertragstreue ein. Die Anker-Zentren für Flüchtlinge müssten ebensokommen wie mehr Geld für die Bundeswehr. Vor allem bei Letzteremschießt die SPD heftig quer. Die Risse im GroKo-Gebälk sind nicht zuübersehen. Es sollten zuerst die Streitereien untereinanderüberwunden werden. Ansonsten wird das nichts mit neuem Vertrauen. DieAttacken der vielstimmigen Opposition könnte man darüber fastvergessen. Dabei sind politische Unterschiede, auch der Streit ansich, gut für die Demokratie. Die Krux bei der jetzigen GroKo istfreilich, dass unentwegt versucht wird, Festlegungen aus demKoalitionsvertrag jeweils im eigenen Sinne umzuinterpretieren,umzudeuten und sogar umzubiegen, wie es grade passt. Die schwarz-rotePolit-Ehe war gewiss keine Liebesheirat, doch über die Einhaltung desEhe-Vertrages sollte man sich schon einig sein. Dabei hat die jetzigeCDU/CSU-SPD-Regierung noch das Glück, dass die Staatseinnahmensprudeln. Viel schwieriger dürfte das Regieren werden, wenn dieKonjunktur einbricht oder die internationale Lage noch düstererwerden sollte. Hoffnungsvoll stimmt zumindest, dass Merkel, Seehofer,Nahles und Co. in den wichtigen internationalen Fragen weitgehendübereinstimmen. Trumps Vabanquespiel mit dem Iran, das Drohen mitStrafzöllen oder die - fast - Nötigung zu mehr Verteidigungsausgabenverlangen einen kühlen Kopf und überlegtes, abgestimmtes Reagieren.Washington fällt leider auf absehbare Zeit als Krisenmanager unddiplomatischer Partner der Europäer aus, obwohl man das immer wiederversuchen und die Gesprächsfäden nach Washington keinesfalls kappensollte. Gerade weil der Chef im Weißen Haus so sprunghaft undunberechenbar ist. Hoffentlich zertrampelt Trump mit seinemdiplomatischen Ungeschick nicht die zarte Hoffnung auf Entspannungauf der koreanischen Halbinsel. Nordkoreas Machthaben Kim Jong-unwird als Gegenleistung für die Einstellung seines Atomprogramms mehrverlangen als nur einen Händedruck des US-Präsidenten. Notwendig istjetzt mehr denn je, dass Europa gegenhält, mit einer Stimme spricht,dass man sich nicht von Trump, von Russland oder wem auch immerauseinanderdividieren lässt. Die Stärkung der Handlungsfähigkeit derEU, die Reform der Gemeinschaft ist ein trockenes Schlagwort. Doch esmuss nichtsdestrotrotz mit Leben erfüllt werden. Es geht nicht ohneein starkes Europa. Und wenn irgend möglich sollten die Briten beiwichtigen Fragen mit ihren Noch-EU-Partnern an einem Strang ziehen.Bei der Aufrechterhaltung des Atomabkommens mit dem Iran könnte dasgelingen. Ein stärkeres Europa, das Merkel und Co. wollen, ist auchdeshalb notwendig, weil die nationalen, sogar nationalistischenFliehkräfte in den EU-Ländern zunehmen. Demokratie, Menschenrechte,Wohlstand sind auch in Europa keine Selbstverständlichkeit. AlsFundament sind starke Volkswirtschaften, konkurrenzfähige Unternehmenunabdingbar. Die Maßnahmen der Bundesregierung, die in ihrem Haushaltvier Mal mehr für Rente ausgibt als für Bildung, reichen nicht aus,um Deutschland wirklich fit für die Zukunft zu machen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell