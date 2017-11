Mittelbayerische Zeitung: Der Rexit naht / Kommentar zum Brexit

Regensburg (ots) - Je länger sich die Brexit-Verhandlungenhinziehen, desto unwirklicher kommt einem die Prozedur vor.Premierministerin Theresa May, die angetreten war, einen guten Dealfür ihr Land herauszuschlagen, sind inzwischen große Teile ihresKabinetts abhanden gekommen. Fast ist man erleichtert, wennChefunterhändler David Davis mit schöner Regelmäßigkeit in Brüsselaufschlägt. Bei so vielen Turbulenzen im Londoner Regierungsbezirkkönnte auch sein Stuhl bald wackeln. Die EU zeigt sich hingegenweiterhin erstaunlich geschlossen und konsequent. Sämtliche britischeVersuche, die Mitgliedsstaaten mit ihren Interessen gegeneinanderauszuspielen und zu spalten, scheiterten bislang - was die Europäerselbst wohl am meisten überrascht. Aber es zeigt sich eben, dassGroßbritannien die EU weit mehr braucht, als es umgekehrt der Fallist. Ein Beispiel: Nach dem Brexit muss London ungefähr eintausendHandelsabkommen neu abschließen, während für die Kontinentaleuropäeralles beim Alten bleibt. Die Rückabwicklung einer EU-Mitgliedschafterweist sich als so gigantische Aufgabe, dass es potenzielleNachahmer abschrecken dürfte. In Brüssel glauben viele, dass nichteinmal die Briten die Prozedur bis zum bitteren Ende durchhaltenwerden. Einen "Rexit" sieht sogar Chefunterhändler Michel Barnier alsOption.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell