Mittelbayerische Zeitung: Respekt vor dem Essen /

Regensburg (ots) - Weihnachten ist die Zeit des Gebens. Nicht nurunter dem Weihnachtsbaum. Die Festtage sind für viele Menschen auchdie Zeit, in der sie spenden, für Hilfsprojekte in aller Welt, fürsoziale Initiativen vor Ort. Da wäre es ein gutes Zeichen, auch Essenzu spenden. Die Idee des Berliner Start-up-Unternehmens,Übriggebliebenes per App zu vermitteln, geht in die richtigeRichtung, auch wenn die Idee nicht wirklich neu ist. Die Tafelnsammeln deutschlandweit schließlich seit langer Zeit Lebensmittel fürBedürftige. Noch wichtiger wäre aber, wenn wir alle wieder einenBezug zu Lebensmitteln entwickeln. Irgendwer hat das Tiergeschlachtet, irgendwer hat das Gemüse angebaut. Wir sollten Respektdavor haben und Essen nicht als Wegwerfartikel betrachten. Noch dazu,wenn mit dem Essen im Müll täglich viele Familien satt werdenkönnten. Wer noch einen guten Vorsatz fürs neue Jahr sucht: WenigerLebensmittel wegwerfen wäre doch einer.