Mittelbayerische Zeitung: Reicher Staat, arme Bürger? / Die Steuereinnahmen sprudeln wie nie, doch nicht bei allen kommt der Wohlstand an. Viel zu tun für Jamaika. Leitartikel von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Mitunter prallen zwei Nachrichten an einem Tagaufeinander, die sich scheinbar krass zu widersprechen scheinen.Während die obersten Steuerschätzer dem Staat weiterhin sprudelndeEinnahmen vorhersagen, steigt die Zahl der Menschen weiterhin an, dieprivat tief in den roten Zahlen stecken. Es gibt die groteskeSituation, dass es Deutschland - von den nackten Zahlen her -insgesamt gut, zugleich aber vielen Millionen Menschen schlecht geht.Für die rosigen Aussichten für den Fiskus ist die nach wie vorbrummende Wirtschaft verantwortlich. Deutschland feiert bei derBeschäftigung und der Wertschöpfung einen Rekord nach dem anderen.Die bitteren Zeiten, als in der Finanzkrise vor knapp zehn Jahreneine tiefe Wachstumsdelle von minus fünf Prozent zu verkraften war,sind beinahe vergessen. Dass die Wirtschaft derzeit so gut läuft, hatindes viele Ursachen. Wohl die Wichtigste ist, dass in denUnternehmen nicht nur gut und viel gearbeitet wird, sondern auch,dass man klug investiert und neue Entwicklungen vorangetriebenwerden. Für ein Exportland wie Deutschland ist ein gutesInnovationsklima, ja der Zwang zum ständigen Besserwerden, eineGrundbedingung. Hinzu kommt, dass sich die deutsche Wirtschaft aufviele kleinere und mittlere innovative Wachstumstreiber stützen kann,um die uns andere Volkswirtschaften beneiden. Es sind nicht nur diegroßen im Dax notierten Konzerne, die an der Spitze der Innovationenstehen. Aber die Großen braucht man natürlich auch. Eine klugePolitik, die Mittelstand, technischen Fortschritt und - heuteentscheidend - die Digitalisierung voranbringt, ist ein Muss für jedeBundesregierung. Für die nur mühsam vorankommenden Jamaika-Partnererst recht. Alle vier Parteien haben die Digitalisierung ganz obenauf ihre Agenda gesetzt. Nur leider brennt kein so richtiges Feuerfür die große Herausforderung. Mit spröden Überschriften wieIndustrie 4.0 oder Arbeitsmarkt 4.0 kann kaum ein Normalsterblicheretwas anfangen. Solche politisch-technokratischen Chiffren schreckeneher ab, beseitigen keine Zweifel und Ängste, die ebenfalls mit derDigitalisierung verbunden sind. Auch greift es viel zu kurz, wenn inJamaika-Runden darüber gestritten wird, ob es ein Digital-Ministeriumgeben solle oder nicht. Es geht um eine gesamtgesellschaftlicheAufgabe mit vielen Facetten. Und leider hinkt Deutschland, trotzeines ehemaligen CSU-Ministers für die digitale Infrastruktur, nochweit hinter anderen Ländern her. Der Breitbandausbau kommt, trotzeiniger Fortschritte, nur schleppend voran. Und über die vielenFunklöcher für Mobilfunkverbindungen quer durch Deutschland ärgertman sich immer noch. Die sprudelnden Steuereinnahmen wecken überallBegehrlichkeiten. Unternehmen und Bürger verlangenSteuerentlastungen, die - etwa die Absenkung der kalten Progressionoder des Soli - lange versprochen, aber bis heute nicht eingelöstwurden. Hier könnte Jamaika endlich liefern. Auf der anderen Seiteist der Investitionsbedarf der öffentlichen Hand in Straßen,Schienen, Brücken, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser,Pflegeeinrichtungen und Kommunikation gewaltig. Zugleich darf niemandvergessen, dass der angeblich so reiche Staat auf einem Schuldenbergvon fast zwei Billionen Euro sitzt. Die jetzt avisiertenMehreinnahmen des Bundes sollten nicht mit der Gießkanne verteilt,sondern vielmehr klug da eingesetzt werden, wo es am notwendigstenist. Für seine privaten Schulden trägt erst einmal jeder selbstVerantwortung. Doch wer trotz eigener Arbeit, etwa in einemBilligjob, mit seiner Familie nicht über die Runden kommt, brauchtauch Hilfe zur Selbsthilfe.