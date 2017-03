Mittelbayerische Zeitung: (Regensburg) zu Wildtiere/Artenschutz

Regensburg (ots) - Menschen machen sich zum Affen. Das ist jedenJanuar im RTL-Dschungelcamp zu erleben. Dass sie Affen zum Haustiermachen, ließe sich immerhin verbieten. Nur: Schärfere Regelungen undneue strikte Kontrollen werden diesen Unfug kaum unter Kontrollebringen. Menschen machen, was am wenigsten unangenehm ist."Tierfreunden", die ohne nachzudenken einem Reiz nachgeben, kann manden Puma im Garten und das Erdmännchen auf der Couch noch am ehestendurch gesellschaftliche Ächtung austreiben. Erst wenn Wildtiere imWohnzimmer vom eigenen Umfeld als Tabu gebrandmarkt werden, wird derUnsinn aufhören.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell