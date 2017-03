Mittelbayerische Zeitung: (Regensburg)zu Köln/Silvesternacht

Regensburg (ots) - Der Abschlussbericht klingt wie die Chronikeines angekündigten Todes: Irgendwie war wohl klar, dass es fatalenden könnte, aber ändern konnte man ja eh nichts. Die Schuld wirdhin und her geschoben, am Ende blickt man auf dennordrhein-westfälischen Innenminister, aber passieren wird auchnichts. Eine Art staatlicher Ohnmachtsanfall ist das, nur ohne Chanceauf Genesung. Klar, in Zukunft soll alles besser werden. Die Polizeihat ja auch vergangenes Silvester in Köln mehr Präsenz gezeigt, manhat versucht, frühzeitig einzugreifen, und das Ergebnis warüberzeugend. Es stellt sich nur die Frage, warum es erst einessolchen Vorfalls bedarf, um zu handeln. Denn letztlich bedeutet dasVersagen aller Ebenen in der Kölner Silvesternacht 2015/2016, dass soetwas wieder passieren kann. Überall und jederzeit.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell