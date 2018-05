Mittelbayerische Zeitung: Reden ist Gold / Der SPD-Vorstand setzt im Verhältnis zu Russland auf den Dialog - eine vernünftige Haltung. Wer sich moralisch auf das hohe Ross setzt, verspielt Chancen. Von Marianne Sperb

Regensburg (ots) - Die Welt ist mehr als Schwarz und Weiß. ImVerhältnis zwischen Deutschland und Russland zeigen sich besonderskrass die Widersprüchlichkeiten, mit Schattierungen in sämtlichenGrautönen. Wer unterteilt in "hier gut" und "dort böse" und dasGespräch abbricht, wird den komplexen Beziehungen erstens nichtgerecht und schadet zweitens - beiden Seiten. Darauf besinnt sichoffenbar auch eine Reihe prominenter Sozialdemokraten, die aufAbstand zu jüngsten Äußerungen von Heiko Maas (SPD) geht. DerBundesaußenminister war zuletzt vorgeprescht und hatte eine schärfereGangart gegenüber Putin angekündigt. Vor der Beratung desSPD-Vorstands am Montag über die außenpolitische Linie der Parteiprasselte die Kritik aus den eigenen Reihen auf Maas nieder.Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) etwa pochte auf"permanenten Dialog"; der sei das Wichtigste im Umgang mitschwierigen Partnern. Das Wort "schwierig" ist, wenn man dieBeziehung zu Russland beschreiben will, eine Untertreibung. UnterWladimir Putin setzt das Land seit Jahren ohne Rücksicht auf Verlusteoder internationales Recht seine Interessen durch und verfolgt einescharfe antiwestliche Kehrtwende. Die Einverleibung der Krim,Aggressionen gegen die Ostukraine, Cyberattacken, der Giftanschlagauf die Skripals in Großbritannien, die Unterstützung vonKriegsverbrechern wie Syriens Staatschefs Baschar al-Assad oder derstaatliche Terror gegen Regimegegner: so weit so schlecht. Aber wersich moralisch auf das hohe Ross setzt, verspielt diplomatischeChancen. Im Streit um das Atomabkommen mit dem Iran zum Beispiel sindDeutschland und Russland erstmals seit langer Zeit in einerbedeutenden internationalen Frage einer Meinung, auch in derSyrien-Frage deuten sich gemeinsame Anknüpfungspunkte an.Innenpolitisch hat ein entspannteres Verhältnis zum Kreml ebenfallsCharme, und zwar für die etablierten Parteien in der Mitte. DennPutin findet seine Anhänger in Deutschland vor allem am linken undrechten Rand. Außerdem liebäugelt die SPD, die dringend Profilbraucht, mit einem aufgefrischten Image als Friedenspartei. Auchdeshalb fahren die SPD-Granden Heiko Maas so lautstark in die Parade.Hinzu kommt: Die Reaktionen auf Putins Grenzübertretungen verfehlenihre Wirkung. Beobachter nennen die Wirtschaftssanktionen sogar "dasBeste, was Russland passieren konnte", weil es gezwungen ist, dieEigenproduktivität hochzuschrauben und seine Kräfte zu mobilisieren.Der Blick auf Ostbayern, wo Russland im Export unter den Top 15rangiert, zeigt: Die Wirtschaftsbeziehungen sind relativ stabil,Sanktionen hin oder her. Nach einer aktuellen Umfrage des DeutschenIndustrie- und Handelskammertags sehen zwar 62 Prozent der Befragtenim Austausch mit Russland die höchste Zunahme von Handelshemmnissen.Doch trotz der politischen Spannungen und obwohl der Markt nicht sooffen ist, wie die Wirtschaft möchte, weist der Export sogar Zuwachsauf. Bayern etwa exportierte 2017 deutlich mehr Maschinen, Pkw undchemische Erzeugnisse als noch 2016. Wirksamer als Sanktionen wärees, russisches Vermögen im Ausland einzufrieren. Wer im Umgang mitRussland die unterschiedlichen Interessenslagen und diewidersprüchlichen Folgen im Blick behalten will, jongliert in größerHöhe auf einem dünnen Seil mit einem Dutzend Bällen gleichzeitig."Immer nur Dialogbereitschaft zu signalisieren, das hat uns dochdahin gebracht, wo wir heute stehen", wird ein Vertrauter von HeikoMaas zuletzt zitiert. "Nichts bewegt sich." Das mag so sein, aber:Ohne Reden wird der Stillstand zementiert.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell