Mittelbayerische Zeitung: Raketen auf ein Pulverfass / Israels Angriffe auf Waffenlager in Syrien sind auch ein Signal dafür, dass man sich mit einem vom Iran dominierten Nachbarstaat nicht abfinden wird.

Regensburg (ots) - Fast war der verworrene Syrien-Konflikt vomRadar einer größeren öffentlichen Aufmerksamkeit verschwunden, dabrachten ihn politische Paukenschläge wieder in die Schlagzeilen.US-Präsident Donald Trump verfügte per Twitter den Abzug der in derKrisenregion agierenden Truppen seines Landes und erklärte kurzerhanddie Terroristen des "Islamischen Staates" (IS) für besiegt. Beidesrief jedoch den Widerspruch der Nato-Verbündeten derAnti-IS-Koalition hervor. Syrien bleibt ein brisantes Pulverfass. InBerlin, London, Paris oder Brüssel macht man sich nun nicht nur großeSorgen, dass in der Folge des verheerenden Trump-TweetsVerteidigungsminister James Mattis - eine der wenigen Stimmen derVernunft in der US-Regierung - seinen Hut nimmt, sondern auchdeshalb, weil ein Rückzug der US-Truppen ein gefährlichesmilitärisches Vakuum in Syrien hinterlassen dürfte. Für den syrischenNorden, einem Rückzugs- und Siedlungsgebiet vieler Kurden, hat dertürkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bereits eineMilitäroffensive angekündigt. Er will die Kurden, die maßgeblich undunter großen Opfern zur Niederschlagung des IS-Terrors beigetragenhaben, militärisch besiegen. Lediglich eine Schamfrist hat ErdoganTrump zugesichert, dann werden türkische Truppen losschlagen. Vordieser verzwickten und unübersichtlichen Lage sind sicher auch dieerneuten israelischen Raketenangriffe auf Waffenlager derschiitischen Hisbollah sowie iranischer Revolutionsgarden in Syrienzu sehen. Sie sind auch ein Signal dafür, dass sich Israel niemalsmit einem Nachbarstaat abfinden würde, der maßgeblich vom ErzfeindIran dominiert würde. Mit vorgezogenen Neuwahlen in Israel im Aprilversucht Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zudem, die schwereRegierungskrise zu beheben, in die seine Ultra-Rechts-Koalition nacheinem fehlgeschlagenen Einsatz israelischer Spezialeinheiten imGazastreifen geraten war. Dass sich Netanjahu zu einemWaffenstillstand mit der im Gazagebiet herrschenden Hamasbereiterklärte, bescherte ihm den Zorn und den Rücktritt vonVerteidigungsminister Avigdor Liebermann. Der aus Moldawien stammendeChef der Partei der russischen Einwanderer lehnt jedwede Kompromissemit den Palästinensern ab. Regierungschef Netanjahu tut nunallerdings genau das, was in den vergangenen zwei Jahrzehnten inIsrael fast immer zu Wahlerfolgen führte: Er schlägt mit harter Handauf die umgebende arabische Welt ein. Seien es nun die vom iranischenMullah-Regime mit Geld und Waffen unterstützten Hisbollah-Milizen imLibanon oder wie jetzt in Syrien. Obendrein hat sich der israelischeRegierungschef, der inzwischen den vakanten Posten desVerteidigungsministers gleich mit übernommen hat, auch nochKorruptionsvorwürfen zu erwehren. Mit Angriffen auf Syrien könnte"Bibi" Netanjahu versuchen, Befreiungsschläge gleich in mehrfacherHinsicht zu landen: Gegen die erklärten Feinde Israels im Norden inSyrien sowie dem Libanon einerseits sowie gegen die innenpolitischenGegner im Lande selbst andererseits. Für Deutschland und dieverbleibenden Nato-Verbündeten, die sich im Anti-IS-Kampf im Irak undSyrien engagieren, sind weder der Truppenabzug der USA nochisraelische Angriffe auf Syrien hilfreich. Es könnte zu einem offenenmilitärischen Konflikt Israels mit den Verbündeten des syrischenMachthabers Baschar al-Assad, nämlich Russland und dem Iran, kommen.Die Chancen für eine diplomatische Lösung des verheerendenSyrien-Konflikts würden noch geringer. Aber auch die SicherheitIsraels würde nicht erhöht. Und so lange die Lage in Syrien sodramatisch, so verworren ist, können auch Flüchtlinge, die inDeutschland Aufnahme fanden, nicht in ihre Heimat zurückkehren.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell