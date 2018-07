Mittelbayerische Zeitung: Putins Russland: Ein Scheinriese / Auf den ersten Blick wirkt der russische Präsident Wladimir Putin wie der Retter seiner Nation. Doch es gibt dort einige eklatante Probleme. von Ulrich Krökel

Regensburg (ots) - Eine Woche ist seit dem Gipfel von Helsinkivergangen, und schon jetzt gilt das Treffen von Donald Trump undWladimir Putin als historisch. Zu krass stach die Unterwerfung desUS-Präsidenten unter den Kremlchef hervor, den Trumps VorgängerBarack Obama noch als einen besseren Regionalfürsten verspottethatte. Plötzlich scheint nun alles anders zu sein: Putin gilt alsneuer-alter russischer Riese, wiederauferstanden aus den Ruinen desgeschlagenen und zerfallenen Sowjetreichs. So viel Wandel in sokurzer Zeit - das sollte zumindest nachdenklich stimmen. Man tut alsogut daran, einen Schritt zurückzutreten und das Bild, das in derWoche nach Helsinki in immer grelleren Farben gezeichnet worden ist,noch einmal in Ruhe zu betrachten. Unstrittig ist und bleibt, dassPutin die Gipfelbühne als Sieger verlassen hat. Er verhandelte nichtnur auf Augenhöhe mit dem US-Präsidenten, nein, Trump hofierte ihnregelrecht. Die tags zuvor beendete Fußball-Weltmeisterschaft inRussland, die weltweit als großartiges Sportereignis gefeiert wurde,verstärkte den Eindruck zusätzlich. Mehr noch als der Gipfel selbstund alle WM-Euphorie haben aber Trumps Entgleisungen im Vorfeld desTreffens von Helsinki (und auch danach) zum russischen Triumphbeigetragen. Seine Attacken auf die engsten VerbündetenGroßbritannien und Deutschland, auf die Nato und die EU haben denWesten als Staaten- und Wertegemeinschaft endgültig an den Randseiner Existenz geführt. Genau davon jedoch, vom Ende des Westens,träumen die Strategen im Kreml von jeher. Allerdings gilt es beialldem zu bedenken: Ein Niedergang des Westens, so er sich dennwirklich vollziehen sollte, ist noch lange nicht gleichbedeutend miteinem Wiederaufstieg Russlands. Dabei muss man die globale Rolle derzweitgrößten Nuklearmacht auf der Welt gar nicht in Zweifel ziehen.Der Vergleich mit China zeigt jedoch eklatant, wo die russischenDefizite liegen, die sich durch keinen noch so historischenHelsinki-Gipfel beseitigen lassen: Von einer echtengesellschaftlichen und wirtschaftlichen Modernisierung kann impostsowjetischen Möchtegern-Imperium, anders als im Reich der Mitte,keine Rede sein. Während China auf Hochtechnologie undDigitalisierung setzt, auf Elektroautos und erneuerbare Energien,Medizintechnik und vieles andere mehr, ist die russische Wirtschaftweiterhin fast ausschließlich vom Öl- und Gassektor abhängig. Mehrals zwei Drittel der russischen Exporte haben mit Rohstoffen zu tun.Es ist keineswegs bloße Polemik, zu behaupten, dass Russlands klügsteKöpfe als Hacker und Trolle für den Geheimdienst arbeiten, statt dasLand voranzubringen. An der andauernden wirtschaftlichen SchwächeRusslands hat im Übrigen auch die Fußball-WM nichts geändert.Vielmehr nutzte der Kreml den Wirbel um das sportliche Großereignis,um die Mehrwertsteuer von 18 auf 20 Prozent zu erhöhen, was zu weiterverringerten Wachstumsprognosen geführt hat. Für 2019 gehen Ökonomennur noch von 1,4 statt 2,2 Prozent aus. Ohnehin stagniert dieWirtschaft seit Beginn der Ukraine-Krise 2013. Während etwa derdeutsche Aktienindex DAX seither um rund 50 Prozent an Wert zulegte,büßte der russische Leitindex RTS mehr als 20 Prozent ein. Aber auchaußenpolitisch ist Putins Lage, mit etwas Distanz betrachtet,keineswegs so gut, wie es auf den ersten Blick scheint. BeispielSyrien: In dem Bürgerkriegsland ist zwar gegen Moskau derzeit keinFrieden und auch kein neuer Staat zu machen. Aber je länger dasrussische Militär im Land bleiben muss, um den Status quoabzusichern, desto teurer wird der Einsatz - finanziell, aber auchpolitisch. Unter dem Strich also wird Putins Russland derzeit eineStärke und Größe zugeschrieben, die es nur sehr bedingt hat. Es istein Scheinriese, der schrumpft, wenn man ihm näher kommt und genauerhinsieht.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell