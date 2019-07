Regensburg (ots) - Endlich kommt das Rauchverbot, das eineMehrheit der Bevölkerung schon lange fordert, das aber am Widerstanddes kettenrauchenden Vizekanzlers Strache gescheitert war. UndGlyphosat wird verboten - das Pestizid, an dem die Bauernlobby biszuletzt festhielt, ebenfalls gegen den Willen einer klaren Mehrheit.Was da alles auf einmal möglich ist! Es klingt befreiend, was dasParlament in Wien da vergangene Woche im "freien Spiel der Kräfte"beschlossen hat - frei von Koalitionszwängen. Als befreiend wurde diekurze Woche der Anarchie von vielen auch tatsächlich empfunden, sosehr, dass manche schon altliberale Morgenluft witterten und von"Sternstunden des Parlaments" sprachen. Aber die Freiheit derwechselnden Mehrheiten, möglich seit dem Sturz der ÖVP-FPÖ-Regierungunter Kanzler Sebastian Kurz Ende Mai, hat ihre Tücken. Um denlaufenden Haushalt oder gar um die mittelfristige Finanzplanungbrauchen sich die Parlamentarier nicht zu scheren - woher das Geldfür ihre Beschlüsse kommen soll, ist nicht Gegenstand der Abstimmung.So warnte der Finanzminister der Übergangsregierung auch vor allzugroßzügigen Beschlüssen: Nach ersten Überschlagsrechnungen hat dasParlament an zwei Sitzungstagen Mehrkosten in Höhe von 1,1 MilliardenEuro verursacht! Schon einmal, vor der jüngsten Wahl 2017, hatte dasParlament die wechselnden Mehrheiten dazu benutzt, erhebliche Kostenzu verursachen, ohne sich um die Gegenfinanzierung zu kümmern.Seither darf der Staat nicht mehr auf Einkommen und VermögenPflegebedürftiger zugreifen. Wer bei der Konstellation die üblichenReflexe mobilisiert, irrt sich aber. Hier die verantwortungsvollen(konservativen) Sparer, die sich nach den Regeln der schwäbischenHausfrau richten, dort die (linken) Glücksritter, die mit fremdemGeld um sich werfen: Diese eingängige Gleichung stimmt nicht. Dergrößte Posten unter den Beschlüssen der vergangenen Woche, eineErhöhung der Mindestrente, hat mit dem freien Spiel gar nichts zutun: Beschlossen haben ihn die bisherigen Regierungspartner ÖVP undFPÖ. Für Wahlgeschenke hätten sie schon vor dem Sturz der Regierungeine Mehrheit gehabt. Das Freiheitsgefühl, das ÖsterreichsParlamentarier jetzt zwei turbulente Wochen lang auskosten durften,speist sich vor allem aus der Frustration, die sie von der gestürztenRegierung erdulden mussten: Noch mehr als seine Vorgänger zeigteKanzler Sebastian Kurz dem Hohen Hause seine Missachtung, erschienselten zu Sitzungen und spielte, wenn er doch einmal kam,demonstrativ mit dem Handy herum. Bei der strengen "Message control",die Kurz seinen Ministern auferlegte, war für Information desParlaments oder gar für freie Debatten kein Platz. Aus denRegierungsfraktionen musste sich die Opposition vorgefertigteTextbausteine oder wüste Beschimpfungen anhören. So reagierte dasParlament nach dem Kurz-Sturz wie eine Schulklasse, der einautoritärer Lehrer soeben den Rücken gezeigt hat: Es tobte! EinModell für einen besseren Parlamentarismus lässt sich aus den kurzenWochen der Freiheit nicht ableiten - weder für Österreich noch fürDeutschland, wo ebenfalls manche mit der Idee einerMinderheitsregierung liebäugeln. Österreichs Abgeordnete haben wenigbis nichts zu sagen. Weder den Kanzler noch den Bundespräsidentendürfen sie wählen. Künftige Minister müssen sich dem Parlament nichteinmal vorstellen. Das "Amtsgeheimnis" erlaubt der Regierung, denAbgeordneten so gut wie jede substanzielle Auskunft zu verweigern.Auf seine Sternstunde wird der Parlamentarismus in Österreich wohlnoch viele Jahre warten müssen. Nicht umsonst sind die Abgeordnetenim Volke wenig bekannt und schon gar nicht populär. Berichtet wird inder klatschsüchtigen Medienlandschaft, wenn überhaupt, vorwiegendüber glamouröse Quereinsteiger oder über Philippa Strache, dieEhefrau des kompromittierten Ex-Vizekanzlers mit seinem Ibiza-Video.Wird über eine Staatsreform diskutiert, ist die Abschaffung oderwenigstens die Entmachtung eines Parlaments, wahlweise desBundesrates oder der Landtage, immer die erste Forderung.Demokratische Reformen sind so ziemlich das letzte, was im zunehmendautoritären Klima des Landes auf der Tagesordnung stünde.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell