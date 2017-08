Mittelbayerische Zeitung: Privileg der Jugend / Kommentar zu den US Open im Tennis

Regensburg (ots) - Die 17-jährigen Leimener fallen eben nicht vomHimmel. Glaubt man Tennisexperten, dann ist es sogar so gut wieausgeschlossen, dass sich jemals wieder ein 17-Jähriger - wie BorisBecker bei seinem sensationellen Wimbledon-Sieg 1985 einer war - ausdem Nichts zum Grand-Slam-Triumphator aufschwingt. Für so einen Coupist das Spiel mittlerweile physisch zu fordernd, die Konkurrenz inder Weltspitze ist zu groß, die Terminhatz über die Courts zugnadenlos. Insofern ist Alexander Zverevs wütender Ausruf "Ich habekeine Lust mehr aufs Lernen!" zwar menschlich nachvollziehbar, aberlediglich dem Frust des Moments geschuldet. Der 20-Jährige muss sehrwohl etwas lernen: sich in Geduld zu üben. Seine bisherige Bilanz beiden Grand-Slam-Turnieren spricht dafür, dass er noch an seineneigenen Erwartungen und dem selbst auferlegten Druck scheitert.Ungeduld ist ein Privileg der Jugend, steht aber dem konstantensportlichen Erfolg bisweilen im Weg. Das deutsche Tennispublikumnimmt den kometenhaften Aufstieg Zverevs bislang eher distanziert zurKenntnis - ganz so, als traue es dem Braten noch nicht. Absagen imDavis Cup und beim Hamburger Turnier zeugen von ungeschickterAußendarstellung. Auch in dieser Beziehung kann der 20-Jährige nochdazulernen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell