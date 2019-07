Mittelbayerische Zeitung: Pokerspieler Boris Mit der Wahl Johnsons zum britischen Premier brechen unsichere Zeiten an. Von Jochen Wittmann

Regensburg (ots) - Großbritanniens neuer Premierminister wirdheute in seinen Amtssitz in der Downing Street einziehen unterdenkbar schlechten Vorzeichen. Boris Johnson konnte zwar die Urwahlzum Parteivorsitzenden der Konservativen mit klarer Mehrheitgewinnen, aber im Parlament hat er keine Hausmacht. Die Wirtschaftsteuert auf eine Rezession zu, das Pfund rutscht weiter in den Kellerund bei der zentralen, der historischen, der alles andereüberragenden Aufgabe für die Nation droht ihm die offene Revolte: Wiesoll der Brexit vonstattengehen? Den neuen Premierminister Johnsonerwartet eine harsche Kollision mit der Realität. Was er zumEU-Austritt während des sechswöchigen Wahlkampfes von sich gab, warwenig mehr als Schwadroniererei. Er hatte erklärt, dass er dieScheidungsrechnung nicht bezahlen und das Backstop-Abkommen streichenwill. Nähme man diese Statements ernst, wäre ein No-Deal-Brexit dielogische Konsequenz, denn die EU kann sich auf solche Forderungennicht einlassen. Droht ein ungeregelter Austritt, drohen Johnson aberauch die eigenen Parteifreunde. Rund 20 Tory-Abgeordnete habensignalisiert, dass sie in einem Misstrauensvotum gegen ihrenPremierminister stimmen könnten, sollte Boris Johnson tatsächlicheinen No-Deal-Brexit verfolgen. Für einen ungeregelten Austritt gibtes keine Mehrheit im Parlament. Johnson könnte der Premierministermit der kürzesten Amtszeit in der Geschichte werden. Der deutlicheSieg verschafft Johnson zumindest zeitweise Autorität. Selbst seineschärfsten parteiinternen Kritiker werden ihm zunächst eineFlitterwochenperiode einräumen wollen, um ihm die Chance zu geben,sich beweisen zu können. Allerdings sind damit die Flügelkämpfeinnerhalb der Partei nicht aus der Welt. Die scharfen Differenzendarüber, ob Großbritannien ohne einen Deal aus der EU aussteigen soll- wie es Johnson riskieren würde - werden für den Herbst reserviert.Morgen geht das Parlament erst einmal in die Sommerpause. Der neuePremierminister wird versuchen, Möglichkeiten für eine Modifizierungdes Austrittsabkommens mit der Europäischen Union auszuloten, bevordas Unterhaus am 3. September wieder zusammentritt. Dann wird BorisJohnson möglicherweise sofort ein Misstrauensantrag der Oppositionerwarten, und es wird spannend, zu sehen, ob er immer noch die volleUnterstützung seiner Partei genießt. Rund 40 Fraktionskollegen habenschon in einer Abstimmung in der letzten Woche signalisiert, dass sieeinen ungeregelten Austritt nicht mittragen wollen. Boris Johnsonpokert also, geht jetzt eine Mutmaßung um. Denn um im neuen Amt zuüberleben, müsste er sich notgedrungen arrangieren. Indem er mit derDrohung eines No-Deal blufft, so diese Denkschule, will er die EUzwingen, ihm zumindest partiell entgegenzukommen. Es gibtSpekulationen, dass sich die Regierung in Dublin darauf einlassenkönnte, eine zeitliche Begrenzung des Backstops zuzulassen, um nichtschon am 31. Oktober mit der Realität einer harten Grenze in Irlandkonfrontiert zu sein. Johnson könnte dann behaupten, Konzessionenbekommen zu haben, die ihm erlauben, das Austrittsabkommen zuratifizieren. Andererseits könnte es aber auch einfach der Fall sein,dass Johnson an seinen unrealistischen Brexit-Plan glaubt und an ihmfesthalten will. Dann steuert das Königreich auf einen Horror-Brexitan Halloween zu. Ein Hoffnungsschimmer ist, dass die Finanzmärkte diedamit verbundenen chaotischen wirtschaftlichen Konsequenzen bei ihrerBewertung des Pfundkurses noch nicht eingepreist haben. Sie halten esfür wahrscheinlicher, dass Johnson pokert.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell