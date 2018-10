Mittelbayerische Zeitung: Passiert noch ein Wunder? / Schon bald endet Großbritanniens Mitgliedschaft in der EU. Dass es bis dahin eine Lösung für alle Beteiligten gibt, scheint aussichtsloser denn je. Von Daniela Weingärtner

Regensburg (ots) - Er brauche deutlich mehr Zeit für einen gutgeregelten Brexit, hat Chefunterhändler Michel Barnier denGipfelteilnehmern am Mittwochabend in Brüssel erklärt. DerSondergipfel im November, bei dem der Austrittsvertrag mitGroßbritannien festgezurrt und Regeln für eine Übergangsphasefestgelegt werden sollten, ist erst einmal gestrichen. DieEU-Kommission wurde aufgefordert, den Notfallplan für den Fall eineschaotischen Austritts Großbritanniens aus der EU weiterauszuarbeiten. Zu beneiden sind Barnier und sein Team nicht um ihreAufgabe. Selbst wenn es ihnen gelingt, für das unlösbar scheinendeDilemma der Grenzkontrollen zwischen Nordirland und der RepublikIrland eine kreative Regelung zu finden, liegt doch ein Grundgefühltiefer Vergeblichkeit über all ihren Mühen. Stimmt die britischeRegierungschefin einer Lösung zu, die Nordirland dauerhaft mit demRest der Insel verbunden hält, werden Mays Koalitionspartner von dernordirischen protestantischen DUP ihr Veto ebenso einlegen wie dieBefürworter eines harten Brexit im Regierungs- und imOppositionslager. Wenn aber das Verhandlungsergebnis die britischenEmpfindlichkeiten berücksichtigt, kann das nur auf zwei Wegengeschehen: Entweder kehren Beamte an die nordirische Grenze zurückund stellen sicher, dass eingeführte Waren europäischen Standardsentsprechen. Das wäre für all jene inakzeptabel, die denFriedensprozess zwischen Nordirland und der Republik nicht gefährdenwollen. Irlands Premierminister Leo Varadkar hat mehrfach deutlichgemacht, dass er in einem solchen Fall sein Veto einlegen wird. Oderdie EU toleriert, dass über Großbritannien nach Irland einEinfallstor entsteht, durch das gefälschte Markenware oderungetestete Elektrogeräte in den Binnenmarkt und damit in die Händeeuropäischer Verbraucher gelangen. Das würde den Binnenmarkt inseiner Substanz treffen. Es ist schon jetzt kompliziert genug, beiExporten aus Drittländern die EU-Standards zu kontrollieren und gegenProduktfälschungen, Mehrwertsteuerbetrug und andere Tricksereienvorzugehen. Für die Mitarbeiter der EU-Betrugsbekämpfungsbehörde OLAFwäre eine offene Grenze zu einem Post-Brexit-Britannien ein Alptraum.In fünfeinhalb Monaten endet Großbritanniens Mitgliedschaft in derUnion. Niemand vermag sich vorzustellen, dass in so kurzer Zeit einefür beide Seiten akzeptable Regelung ausgearbeitet werden kann. Zwarbetonen sowohl Michel Barnier als auch die britischePremierministerin Theresa May, neunzig Prozent des Austrittsvertragesseien schon vereinbart. Doch die verbleibenden zehn Prozent haben esin sich: Neben der Nordirlandfrage ist der gesamte BereichJustizzusammenarbeit inklusive der Rolle des EuropäischenGerichtshofs offen. Auch beim kniffligen Thema Geistiges Eigentumsowie bei den Herkunftsbezeichnungen von Lebensmitteln wieCheddarkäse oder Parmaschinken gibt es noch keine Einigung. DieÜbergangsfrist zwischen Austrittsdatum und künftigem Handelsvertragkönne deutlich verlängert werden, hieß es in den letzten Tagentröstlich aus Brüssel. Doch zum einen werden die Austrittsfans aufder britischen Insel zu verhindern suchen, dass aus dem befristetenÜbergang ein Dauerprovisorium wird. Zum anderen kann einÜbergangsvertrag ja erst geschlossen werden, wenn die Details desAustritts sämtlich geklärt sind. Gerade eben sieht es so aus, alsgäbe es aus dieser Sackgasse keinen Ausweg mehr. Europas Politikerund Brüssels Juristen waren allerdings schon immer äußersterfinderisch, wenn es um ausweglos scheinende Situationen ging. Kommtes zum Äußersten, dann werden am 29. März 2019 um 23 Uhr britischerZeit die Uhren im Verhandlungssaal so lange gestoppt, bis einKompromiss gefunden ist.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell