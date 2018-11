Mittelbayerische Zeitung: Olympische Bankrotterklärung Von Heinz Gläser

Regensburg (ots) - Stell dir vor, es ist Olympia - und keinerwill's haben! Zumindest nicht vor der eigenen Haustür. So geschehendieser Tage. Nach diversen anderen Gemeinden und Regionen zeigen nunauch die Einwohner von Calgary möglichen Winterspielen mehrheitlichdie kalte Schulter. Das klingt wie die Jagd nach einem Rekord. Überden Globus und die Jahre verstreut haben nunmehr neun Kommunen inBürgerbefragungen ihre Ablehnung dokumentiert. Es ist eine traurigeBestmarke. Und das Votum aus Kanada ist eine Bankrotterklärung fürdas ehemals so stolze, wenn auch stets im Ruch des undurchsichtigenHonoratiorenvereins stehende IOC. Die Herren der fünf Ringe - dieDamen sind ja bis heute deutlich in der Minderzahl - haben daszweifelhafte Kunststück vollbracht, eine fantastische Ideesystematisch zu diskreditieren. Bei der Entscheidung über denAusrichter der Winterspiele im Jahr 2026 schmilzt die Auswahl dahinwie Neuschnee im grellen Sonnenlicht. Übrig sind noch zwei politischeWackelkandidaten - Mailand im Verbund mit Cortina d'Ampezzo sowieStockholm. Immerhin, möchte man sagen. Denn zuletzt, als es um denSchauplatz 2022 ging, stand das Internationale Olympische Komitee vorder aperen Alternative, Peking oder dem kasachischen Almaty denZuschlag zu erteilen. Die Wahl fiel auf die chinesische Hauptstadt.Der Applaus der internationalen Sportwelt zu dieser bizarrenEntscheidung war - nun ja - enden wollend. Olympische Winterspielesind beileibe nicht das einzige sportliche Großereignis, dem dieKernmärkte wegbrechen - zumal in Europa. Die Formel 1 ist längst zuneuen, lukrativen Ufern aufgebrochen und rast eben demnächst inVietnam. Diese Schneise ist dem IOC verstellt. Winterspiele in Kataroder Südafrika sind zumindest bis auf Weiteres eine doch allzugewagte Idee. Angesichts des Klimawandels wäre es stattdessen höchsteZeit für eine Rückbesinnung auf klassische Wintersportorte, dieatmosphärisch die Gewähr für ein echtes Sporterlebnis zu bietenhätten. Denken wir an Innsbruck, denken wir an Oslo ... Und denkenwir an Oberbayern! Es ist müßig, einer vertanen Chance nachzuweinen.Doch spätestens, wenn wir 2022 Augenzeugen der Spiele in Peking seinwerden, sollten wir uns bewusst machen, dass die Wettbewerbe ebensogut in München und Garmisch-Partenkirchen über die eisige Bühnehätten gehen können. Bürgervoten verhinderten diese höchstaussichtsreiche Kandidatur. Olympia gleich Doping-Exzesse gleichGigantismus gleich Umweltzerstörung gleich Kostenexplosion: DieseGleichung macht die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürgerndemokratischer westlicher Staaten auf. Es ist die Schuld des IOC,dass seine Rechnung nicht mehr aufgeht. An der Spitze der Olympierthront mit Thomas Bach ein deutscher Agenda-Politiker. Seinesympathischen Visionen für 2020 lauteten ursprünglich mal: alles eineSpur kleiner, umweltschonender, kostengünstiger, überschaubarer,insgesamt heimeliger. Außer der Botschaft ist von BachsZukunftskonzept bislang wenig in der olympischen Realität angekommen.Die Beharrungskräfte im IOC gleichen offensichtlich denen im Vatikan.Für Revolutionäre sind sowohl Rom als auch der IOC-Sitz Lausanne keingutes Pflaster. Wer, wenn nicht der deutsche Sport sollte Thomas Bachbeim Wort nehmen? Nach sechs gescheiterten Anläufen verharren dieFunktionäre hierzulande im olympischen Schmollwinkel. Dabei ist dieZeit reif für eine erneute Kandidatur, die Winterspiele 2030 bötensich dafür an. Und im Sommer 2036 wäre der ideale Zeitpunkt, exakt100 Jahre nach den Propagandaspielen der Nazis in Berlin dasgeläuterte Deutschland zu präsentieren. Zuvor muss allerdings massivÜberzeugungsarbeit in der überwiegend skeptischen Bevölkerunggeleistet werden. Aber so ist das nun mal im Sport: Erfolg istallemal das Resultat von Mühsal und Schweiß.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell