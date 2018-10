Mittelbayerische Zeitung: Ohne Plastik-Bann geht es nicht / Appelle nutzen offensichtlich nichts. Die Menschen warten lieber darauf, dass ihnen die EU-Kommission durch Verbote den inneren Schweinehund zwangsweise austreibt.

Regensburg (ots) - Das war knapp. Hätten sich die Grünen bei derAbstimmung gestern im Europaparlament durchgesetzt, wären Luftballonsim Freien demnächst verboten worden. Zum Schutz der Weltmeere.Immerhin den Konservativen scheint aber klar zu sein, dass man nichtauch noch die nächste Generation vergrätzen sollte, wenn dieBeliebtheitswerte ohnehin im Keller sind. Der Antrag wurde alsoabgelehnt. Es bleibt allerdings beim Bann von Wattestäbchen, leichtenPlastiktüten, Trinkhalmen sowie Einweggeschirr und -besteck.Essensverpackungen, Plastikflaschen und Einwegbecher sollen"deutlich" reduziert werden - indem sich zum Beispiel die Staatenentsprechende Ziele setzen, die Hersteller oder Läden dazuverpflichten, ein Pfand zu erheben oder alternative Produkteentwickeln. Die Hersteller sollen auch für das Reinigen der Strände,für Recyclingmaßnahmen und Aufklärungskampagnen bezahlen. Das alles,so die Hoffnung, wird Plastikprodukte und Verpackungen so starkverteuern, dass die Kunden ihr Konsumverhalten ändern. Details müssennun in Verhandlungen zwischen Parlament, Kommission und Rat geklärtwerden. Die Zahlen zeigen, dass drastische Maßnahmen nötig sind, wenndie Weltmeere nicht zur Müllkippe verkommen sollen. NachExpertenschätzungen landen jährlich zwischen 4,8 und 12,7 MillionenTonnen Plastik im Meer, sie erreichen mittlerweile die tiefstenMeeresschichten - dabei gibt es schon mehrere EU-Gesetze, die sichmit dem Problem befassen. Doch die Produktion hat sich innerhalb vonfünfzig Jahren verzwanzigfacht und steigt weiter stark an. Wenn dieEntwicklung nicht gestoppt wird, gibt es in wenigen Jahren mehrPlastik im Meer als Fische. Den meisten Menschen ist das Problemdurchaus bewusst. In Umfragen äußern sich drei von vier Europäernbesorgt über den negativen Einfluss, den Plastikprodukte auf ihreGesundheit haben könnten. 87 Prozent der Befragten sorgen sich um dieAuswirkungen von Plastik auf die Umwelt. Einen Zusammenhang mit demeigenen Konsumverhalten aber scheinen die Wenigsten zu erkennen.Zugegeben - es erfordert einige Anstrengung, Einwegplastik den Kampfanzusagen. Im Laden werden uns die meisten Produkte ungefragt drei-und vierfach verschweißt präsentiert. Es wäre aber schon ein Anfanggemacht, wenn man nicht jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeitgedankenlos den Becher im Coffeeshop entgegennähme und mittags seinenSalat aus einem Plastikschälchen löffelte. Würden nur genug Kundendarauf bestehen, müssten sich die Anbieter umstellen. Unser allerSchizophrenie ist bemerkenswert. Grüne Parteien sind im Aufwind. InUmfragen belegt die Sorge um Gesundheit und Umwelt regelmäßigSpitzenplätze. Gleichzeitig explodiert der Flugverkehr, steigt derAbsatz von SUVs, nimmt der Verbrauch von Einwegverpackungen zu.Appelle an die Vernunft nutzen offensichtlich nichts. Die Menschenwarten lieber darauf, dass ihnen die EU-Kommission durch Verbote deninneren Schweinehund zwangsweise austreibt. Das steigert dann wiederdie Politikverdrossenheit und die Wut darüber, von BrüsselerBürokraten gegängelt zu werden. Würden wir aber beim Kindergeburtstagselbst darüber nachdenken, aus welchem Material die Deko besteht,wäre das das beste Rezept gegen die Regelungswut der Politiker. Esgibt umweltverträgliche Luftballons aus Naturkautschuk, aber auchzählebige Exemplare aus Gummi und bunt bedruckte aus Folie, die nochim Meer herumschwimmen, wenn unsere Enkel erwachsen sind. Doch dasLeuchten in den Kinderaugen ist uns allemal wichtiger als Gedanken andie langfristigen Folgen unseres Tuns.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell