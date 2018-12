Mittelbayerische Zeitung: Ökologie ist das zentrale Thema / Der Mensch zerstört seine Lebensbedingungen. Dabei sind Freiheit und Wohlstand nur in einer intakten Umwelt garantiert. Von Manfred Sauerer

Finanztrends Video zu



Regensburg (ots) - Ökologie ist die Wissenschaft von denWechselbeziehungen zwischen den Lebewesen und ihrer Umwelt. Ziel istein ungestörter Haushalt der Natur. Ökologie ist aber auch dasZentrum des aktuellen und künftigen Handelns der Menschheit. Es gibtkaum ein Politikfeld, in dem die Ökologie nicht eine dominierendeRolle spielt oder spielen wird. Man muss kein Anhänger von grünenParteien sein, um dies zu erkennen. Umso erstaunlicher ist es, dassdie öffentliche Debatte noch so oft ökologische Fragen ignoriert.Schließlich sind wir längst dabei, die Lebensgrundlage auf unseremPlaneten massiv zu verschlechtern. Aus christlicher Sicht könnte mansagen, der Mensch hat die alttestamentarische Aufforderung, sich dieErde untertan zu machen, gründlich missverstanden. Papst Franziskushat schon in seiner Öko-Enzyklika klar gemacht, wie das gemeint ist:Macht Euch der Erde untertan! Der Mensch aber beutet sie aus, ohneRücksicht, auch auf sich selbst. Auf den Retter, wie Christus in der"Stillen Nacht" besungen wird, werden wir vergeblich warten. DasGegensteuern angesichts der Verschmutzungen, die wir den Meeren, demFestland und der Atmosphäre zumuten, sollte am besten weltweitkoordiniert erfolgen. Das aber ist auch nach der jüngstenWeltklimakonferenz in Kattowitz noch ein frommer Wunsch. Ein Skandal,denn gerade die Wirtschaftsriesen in Europa, Nordamerika und Asiensind verantwortlich für den Raubbau, der den ungestörten Haushalt derNatur unmöglich macht. Präsident Trump etwa glaubt seinenFachbehörden nicht, dass die Folgen des Klimawandels derUS-Wirtschaft Schäden in einem nicht mehr aufzufangenden Ausmaßbescheren werden. Und manche feuern das Desaster noch an: Der neue,rechtsradikale brasilianische Präsident Bolsonaro schließtUmweltagenturen und will industrielle Großprojekte imAmazonas-Regenwald ermöglichen. Bleibt also nur, im eigenen Landanzufangen. Leider aber haben frühere Vorbilder wie Deutschlandgebremst, liegen Jahre hinter ihren Zeitplänen zur Energiewende. Alldas verschlechtert nicht nur die Lebensbedingungen künftigerGenerationen, sondern schon der aktuellen. GestiegenemUmweltbewusstsein und richtigen Maßnahmen wie dem EU-Plastikverbotzum Trotz steuert die Menschheit einem Zeitalter entgegen, in demweite Teile der Erde unbewohnbar geworden sind. Und zuerst trifft esdie Armen in den Ländern, die ihre Bewohner nicht schützen können voreiner Natur, die wie ein stark Betrunkener das Gleichgewicht nichtmehr halten kann. Katastrophen werden zum Normalfall, Seuchen breitensich aus und ein Exodus wird einsetzen, gegen den dieFluchtbewegungen der jüngsten Jahre wie eine harmlose Episode wirken.Bekannte Reflexe bleiben dann wirkungslos. Die AbschottungspolitikTrumps, die Grenzen-dicht-Forderungen europäischer Populisten -erscheint das alles nicht ein wenig lächerlich angesichts der großenAufgabe, die zu bewältigen wäre? Nämlich schleunigst alle Kräfte dorteinzusetzen, wo man Infrastrukturen verbessern und technischesKnow-how in weniger entwickelten Regionen verfügbar machen kann, umden Menschen ein lebenswertes Dasein in ihren Heimaten zuermöglichen. Wohlstand und, noch wichtiger, Freiheit des Handelnswerden auf Dauer nur in einer intakten Umwelt möglich sein. Auchdort, wo heute schon Wohlstand herrscht. Erfolgreiche Umweltpolitikkann nur in Verbindung mit der sozialen Frage gelingen. Den Preis fürdie "Rettung der Erde" dürfen nicht die Schwächeren und Ärmerenzahlen. Wir sehen gerade in Frankreich, wie wenig Akzeptanz etwa eineÖkosteuer findet, wenn man nicht diejenigen entlastet, die langeFahrten zu schlecht bezahlten Jobs haben. Es zieht sich wie ein roterFaden durch die Krisen der Welt: Stets haben die "Kleinen" die Zechebezahlt. Soll die Öko-Krise bewältigt werden, müssen diejenigen diegrößten Opfer bringen, die auch den größten ökologischen "Fußabdruck"haben.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell