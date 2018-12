Mittelbayerische Zeitung: O, du Hektische!/In einer Woche ist Weihnachten. Die Adventszeit sollte eigentlich zum Besinnen da sein. Das haben aber viele Menschen in Deutschland leider längst verlernt. Von Martin Kellermeier

Regensburg (ots) - Der Schnee mag leise rieseln, die Adventszeitist aber alles andere als eine ruhige und beschauliche Zeit geworden.In einer Woche ist Heiliger Abend. Der Zauber des Advents ist bisdahin aber längst verflogen. Nein, er konnte gar nicht aufkommen. DieDeutschen haben den Advent verlernt. Auf die Engel, die demChristkind beim Schmücken des Christbaums helfen, können die Kinderlange warten. Hektik und Konsumdenken der Menschen haben sieverscheucht. Mal ehrlich: Bei so viel Stress fliegt keineHimmelsgestalt freiwillig auf die Erde. Die Tage ab dem 1. Dezembersollen eigentlich auf das Weihnachtsfest einstimmen. Christus, derSohn Gottes, kommt zur Welt. Weihnachten ist für viele "das" Fest derKirche. Das ist zwar eigentlich falsch, denn Ostern ist mit seinerAuferstehungsbotschaft vom Glauben her betrachtet das Wesentlicherefür alle Christen. Trotzdem: Weihnachten ist der Garant für volleKirchen. Das "Stille Nacht" wollen dann doch viele nicht verpassen.Zum Glück. Immerhin für eine Stunde besinnen sich am 24. Dezemberviele im Gotteshaus. In der Adventszeit hatten sie dafür keine Zeit.Kein Wunder. Der Mensch wird von der Gesellschaft immer mehrgetrieben. Der Leistungsdruck steigt. Wer Erfolg haben will, mussauch in der Adventszeit liefern. Es bleibt kein Platz für die "staadeZeit". Burn-out als Folge lässt grüßen. Früher war das alles anders.Als noch der Großteil der Bevölkerung in der Landwirtschaftgearbeitet hat und es noch nicht überall Strom gab, konnte man der"staaden Zeit" nicht auskommen. Der Bauer konnte eben nur so langearbeiten, wie es Tageslicht gab. Im Advent, wo die Tage am kürzestensind, hat man sich dann im Wohnzimmer am Adventskranzzusammengesetzt. Adventslieder, deren Texte viele Kinder schon garnicht mehr kennen, wurden gesungen. Heute macht man das Licht einfachan und weiter geht's. Klar: Niemand kann die Zeit zurückdrehen undwill in die kalten Stuben des letzten oder vorletzten Jahrhundertszurückkehren - oder doch? In der heutigen Zeit versuchen immer mehr,sich mit materiellen Dingen ein Weihnachtsgefühl zu erkaufen. Wieviele drängen auf die Adventsmärkte, weil sie hoffen, dass sie dortin Weihnachtsstimmung kommen? Auf diese Sehnsucht springt auch dieWerbung auf. Ein bisschen Weihnachtszauber gibt's zum Beispiel perKnopfdruck im Fernsehen. Dort versuchen Discounter, mit ihrenWerbespots den Menschen eine heimelige Atmosphäre zu vermitteln.Bilder von Familien, die gemeinsam mit Oma und Opa an Weihnachten aneinem Tisch sitzen, sind eine sichere Bank für eine gelungene Werbungin der Adventszeit. Warum? Weil sich die Menschen nach diesem Gefühlsehnen. Traurig genug: Viele kennen es eben nur aus der Werbung undwürden es sich gerne nach Hause holen. Einsamkeit ist das Schlimmstefür den Menschen. Dank Facebook, WhatsApp und Co. haben vielepersönliche Gespräche und Begegnungen verlernt. "Frohe Weihnachten"gibt's dafür am Handybildschirm - gern auch mit animiertem Smileysamt Nikolausmütze. Der Advent ist aber auch die Hochzeit desKonsums. Alle sind auf der Jagd nach den perfekten Geschenken fürihre Liebsten. Wer vor Weihnachten in die Einkaufsmeilen geht,braucht ein dickes Fell und viel Geduld. Der HandelsverbandDeutschland erwartet für das Weihnachtsgeschäft 2018 ein Umsatzplusvon zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf mehr als 100 MilliardenEuro! Spielwarenhändler machen in der Zeit vor Weihnachten sogar 28Prozent ihres Jahresumsatzes. Geschenke sind eine tolle Sache. DasStrahlen der Kinderaugen an Weihnachten ist unbezahlbar. Viele fühlensich aber auch zum Schenken verpflichtet. Was gibt man den Eltern,die schon alles haben? Anstatt eines Alibi-Päckchens wäre einGutschein für einen gemeinsamen Ausflug eine gute Sache. Zeitschenken, zusammenrücken. Das würde den Zauber der Weihnachtszeitentfachen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell