Mittelbayerische Zeitung: Nur ein notdürftiges Netz Von Daniela Weingärtner

Regensburg (ots) - Das Thema Migration wird zum ersten Mal seit2015 nicht auf der Tagesordnung stehen, wenn sich die EU-Chefs inzwei Wochen zum Gipfel in Brüssel treffen. Das zeigt: Die Krise von2015 ist überstanden. Geschafft wurde das allerdings nicht durchkluge gemeinschaftliche Politik, sondern durch ein Netz anNotfallmaßnahmen, das jederzeit zerreißen könnte. Da sich dieMitgliedsstaaten nicht einig sind, wie sie Migration managen, wem sieSchutz gewähren und wen sie abweisen wollen, haben sie das Problem soweit wie möglich außerhalb ihrer Grenzen verlagert. Auf der Ostrouteist nun die Türkei dafür zuständig, dass die Flüchtenden gar nichterst Boote besteigen, mit denen sie die griechischen Inseln erreichenkönnten. Die Stabilität in Europa hängt damit indirekt vom gutenWillen des Autokraten Recip Erdogan ab. In Griechenland stecken seitder Flüchtlingskrise noch immer Tausende unter menschenunwürdigenBedingungen fest, wie der zuständige Flüchtlingskommissar DimitrisAvramopoulos jetzt betonte. Trotz Amtshilfe durch EU-Beamte undfinanzieller Unterstützung schaffen es die griechischen Behördennicht, die Asylverfahren abzuschließen, Neuankömmlinge - wievereinbart - in die Türkei zurückzuschicken und die Bleibendenangemessen unterzubringen. Auf der zentralen Mittelmeerroute, dienoch 2017 am häufigsten genutzt wurde, um über Malta oder Italiennach Europa zu gelangen, sind die Zahlen ebenfalls deutlichrückläufig - von knapp 120 000 Flüchtlingen auf 23 000 im vergangenenJahr. Doch auch hierfür zeichnen weder Brüssel noch die vereintenBemühungen der Mitgliedsstaaten verantwortlich. Der Versuch, inKooperation mit den Herkunftsländern dafür zu sorgen, dass sich dieMenschen nicht mehr auf den Weg nach Europa machen, zeigt kaumWirkung. Vielmehr haben die grauenhaften Zustände in libyschen Lagernund die fremdenfeindliche Politik der neuen italienischen Regierungeinen abschreckenden Effekt gehabt. Die EU muss sich den Vorwurfgefallen lassen, dass sie zwar die Vorgänge in Libyen verbalverurteilt, gleichzeitig aber weiter mit der berüchtigten libyschenKüstenwache zusammenarbeitet und eigene Überwachungs- undRettungsmissionen wie Operation Sophia möglichst unauffällig hateinschlafen lassen. Da sich Italien konsequent weigert, geretteteBootsflüchtlinge an Land zu lassen, gibt es dafür keine Basis mehr.Auch hier gilt also: Da man sich intern nicht einigen kann, lagertman die unangenehme Arbeit an zweifelhafte Regime in Nachbarstaatenaus. Wenn die, wie derzeit Marokko, nicht mehr mitspielen, schnellendie Zahlen sofort in die Höhe. Das bekommt Spanien zu spüren, wo 2017knapp 25 000 Migranten landeten, vergangenes Jahr aber mehr alsdoppelt so viele. Experten erklären das damit, dass einige Länder aufder westafrikanischen Reiseroute keine Visa mehr für die Durchreiseverlangen und damit das Geschäft der Schleuser vereinfachen.Natürlich spielt auch eine Rolle, dass die Flüchtlinge Libyen meiden.Als dritter Faktor kommt hinzu, dass immer mehr Marokkaner ihr Landverlassen wollen und die Regierung ihre Bürger nicht mehr soproblemlos aus Spanien zurücknimmt. Europa muss sich in derFlüchtlings- und Einwanderungspolitik unabhängiger von Drittenmachen. Eine Grenz- und Küstenwache von 10 000 ständigen Beamten istdafür natürlich ein guter Schritt. Sie nützt allerdings wenig, wennes für die Verteilung von Schutzberechtigten keine Regeln gibt undwenn die Aufnahmebedingungen so unterschiedlich sind, dassDeutschland das Traumziel für die meisten bleibt.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell