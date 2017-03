Mittelbayerische Zeitung: Noch viele Schritte / Der Korridor von Stromnetzbetreiber Tennet stößt in de Oberpfalz auf geteiltes Echo.

Regensburg (ots) - Die östlichste Variante für den Südost-Link istalso der Favorit von Stromnetzbetreiber Tennet. Erstmals lichtet sichdas Liniengewirr auf der Landkarte, das bislang beim mögliche Verlaufder Stromtrasse für so viele fragende Gesichter sorgte. Mehr ist aberauch nicht passiert. Fest steht die Route mit dem Tennet-Vorschlagnoch lange nicht. Die Bundesnetzagentur muss nun im Zuge desGenehmigungsverfahrens sinnvolle und verträgliche Korridore für dieStromtrasse ermitteln. Dabei wird sich herausstellen, wie gut diePrüfung durch Tennet bereits war. Mit dem Bau wird erst begonnen,wenn ein rechtskräftiger Bescheid vorliegt. Jetzt ist gerade einmalder Antrag für den Südost-Link eingereicht. Bevor eine Entscheidungfällt, kann sich die Öffentlichkeit ein Bild von denRoutenvorschlägen machen. Bürger, Kommunen und Verbände können zu denStreckenabschnitten ihre Bedenken äußern. Schon bisher gab es alleinzum Südost-Link in Bayern mehr als 1400 Hinweise. DieWahrscheinlichkeit, das Bürger klagen werden, ist hoch. Der Zeitplan,der zusammen mit den Plänen vorgestellt wurde, dürfte sich also baldals zu kurz gegriffen herausstellen. Tennet hat zusammen mit vielenKarten und Analysen zu Korridorsegmenten immer auch eine Begründunggeliefert, warum ein bestimmter Trassenverlauf seitens desUnternehmens bevorzugt wird. Jetzt heißt es, sich damit ernsthaft undintensiv auseinanderzusetzen. Denn eine von Tennet favorisierteVariante muss ja nicht zwangsläufig die sinnvollste sein. AuchUntersuchungen zum Natur- und Artenschutz müssen erst vorgenommenwerden. Es ist also gut möglich, dass ein Feldhamster oder einanderes streng geschütztes Tier, das nicht umgesiedelt werden kann,ein Umplanen nötig macht.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell